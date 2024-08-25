Робота над мирним планом почалась, перший пункт - енергетика, - Зеленський

Енергетична криза в Україні

Зауважимо, що на фоні російських ударів по українських енергооб'єктах Україні знову довелось повернутись до застосування графіків відключення світла.

Наразі енергетики дещо стабілізували ситуацію в енергетиці, однак через значну кількість вщент знищених ворогом енергооб'єктів Україна все одно залишається з нестабільною енергетичною ситуацією.

Своєю чергою комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що на тлі української енергетичної кризи партнери мають докласти зусиль та не залишати українців, коли вони готуються до найважчої зими.

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