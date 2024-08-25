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Работа над мирным планом началась, первый пункт - энергетика, - Зеленский

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украина совместно с партнерами начала разрабатывать мирный план на основе всех пунктов украинской формулы мира. Его должны завершить осенью этого года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

Украинский президент сообщил, что 22 августа прошла большая первая онлайн-встреча между Украиной и партнерами после летнего саммита мира.

"Начали команды работать, начали разрабатывать полностью план. Как я и говорил, мы хотим до ноября разработать план на основе всех пунктов (формулы мира – ред.)", - пояснил президент.

 

Энергетический кризис в Украине

На фоне российских ударов по украинским энергообъектам Украине снова пришлось вернуться к применению графиков отключения света.

Пока энергетики несколько стабилизировали ситуацию в энергетике, однако из-за значительного количества полностью уничтоженных врагом энергообъектов Украина все равно остается с нестабильной энергетической ситуацией.

В свою очередь комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявила, что на фоне украинского энергетического кризиса партнеры должны приложить усилия и не оставлять украинцев, когда они готовятся к тяжелейшей зиме.

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Отключения светаЭнергетики