Работа над мирным планом началась, первый пункт - энергетика, - Зеленский

Энергетический кризис в Украине

На фоне российских ударов по украинским энергообъектам Украине снова пришлось вернуться к применению графиков отключения света.

Пока энергетики несколько стабилизировали ситуацию в энергетике, однако из-за значительного количества полностью уничтоженных врагом энергообъектов Украина все равно остается с нестабильной энергетической ситуацией.

В свою очередь комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявила, что на фоне украинского энергетического кризиса партнеры должны приложить усилия и не оставлять украинцев, когда они готовятся к тяжелейшей зиме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.