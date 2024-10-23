Работа без знания языка. Сколько платят украинцам в Литве и какие вакансии предлагают

Украинцам в Литве без знания языка и опыта чаще всего предлагают работу в пищевой промышленности, зарплата в среднем составляет от 750 до 1300 евро. Работникам с опытом платят до 1650 евро в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз Миграционной платформы EWL.

Какие рабочие условия предлагают украинцам

Эксперты платформы проанализировали вакансии, которые в течение года предлагали литовские работодатели украинцам, и пришли к выводу, что чаще всего наших граждан нанимают на предприятия мясной и рыбной продукции, а также на фабрики кондитерских изделий.

"Подобная работа не требует знания литовского языка и специальных навыков, поэтому беженцы могут сразу начать работать. Также такие вакансии вызывают интерес у трудовых мигрантов из Украины, которые приезжают на сезонные работы. Все больше работодателей заинтересованы в том, чтобы контракт заключали минимум на 6 месяцев Они обучают работников с намерениями, чтобы те оставались работать дольше", – говорит руководительница международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко.

Анализ рынка трудоустройства также показал, что украинцы начали больше интересоваться работой в Литве. Причиной этого стало отсутствие языкового барьера, в отличие от других стран Европы, поскольку можно общаться на русском.

Объявление о работе для украинцев (скриншот сайта jooble)

"Также в Литве заманчивое соотношение цен и зарплат, благодаря этому можно откладывать деньги. Для работников предоставляют жилье бесплатно или за невысокую доплату, которое находится в крупных городах или пригородах с развитой инфраструктурой недалеко от предприятий. Это дополнительный плюс в поиске работы для украинцев", – объясняет Нестеренко.

В отличие от многих стран Европы, Литва может давать компенсацию украинским беженцам за жилье и продукты, а проезд в общественном транспорте для них бесплатный. Также граждане Украины могут получить временную защиту, даже если имели временную защиту другой страны, и отказались от нее.

В Литве находится 85 тысяч украинцев (фото: Getty Images)

Сколько украинцев трудоустроены

В Литве проживает 85 тысяч украинцев – это самая большая иностранная громада в стране. Сейчас 62% беженцев трудоспособного возраста легально работают, а это почти 34 тысяч человек. Такие данные приводит Вильнюсский офис Международной организации по миграции.

За семь месяцев 2024 года трудоустроенные в Литве украинцы заплатили в бюджет 65,2 млн евро налогов. Это на 25% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, отмечают в Министерстве социальной защиты и труда. Всего с начала войны украинские беженцы заплатили в бюджет Литвы 205 млн евро.

Украинцы работают во всех муниципалитетах Литвы, но больше всего в городах:

Вильнюс – 10,5 тыс.

Клайпеда – 4,8 тыс.

Каунас – 4,2 тыс.

Шяуляй – 2,3 тыс.

Что нужно украинцам для трудоустройства в Литве

По словам экспертов, Литва является одной из европейских стран, где проще всего трудоустроиться. Чтобы легально работать, гражданам Украины, выехавшим из-за войны, нужно получить статус временной защиты. Он дает право на проживание и трудоустройство в стране в течение года, дальше можно продлить срок.

Этот статус дают украинцам, которые на момент полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года находились в Украине. Альтернативой может быть и гуманитарная виза, ее несложно получить.

Перед трудоустройством в большинстве случаев с кандидатами проводятся короткие телефонные разговоры, в которых уточняют информацию о предыдущем опыте работы и т. д.