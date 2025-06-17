Робота на літо: ТОП-5 вакансій для студентів із високими зарплатами

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Літні вакансії в Україні

З приходом літа ринок праці пропонує багато можливостей для тимчасового працевлаштування. Цим можуть скористатися студенти на канікулах, щоб не тільки підзаробити, але й отримати перший професійний досвід.

За даними Державної служби зайнятості (ДСЗ), від початку літа кількість сезонних вакансій суттєво зросла, а також збільшилась кількість молоді до 18 років, яка шукає підробіток. Так, станом на 9 червня, в ДСЗ біло розміщено 628 вакансій сезонного характеру, а 123 неповнолітні активно шукають підробіток.

У професійному розрізі влітку найбільше шукають підсобних робітників, педагогів-організаторів, стюардів, плодоовочівників та робітників на сільськогосподарське виробництво. Це свідчить про високий попит на некваліфіковану працю та спеціалістів, готових працювати посезонно.

ТОП-5 вакансій для студентів на літо

Для тих, хто хоче поєднати відпочинок та роботу, підійдуть вакансії на українських курортах. Роботодавці шукають кухарів, офіціантів, аніматорів у готельно-відпочинкові комплекси із зарплатою вище середньої.

Кухар

Готельно-ресторанний комплекс у Буковелі шукає кухаря з бажанням вчитися і розвиватися. У вакансії вказано, що гнучкий графік роботи підходить для студентів. Робота стане можливістю отримати практичний досвід у ресторанній сфері. Пропонований рівень зарплати: від 20 до 50 тис. грн.

Скриншот work.ua

Офіціант

Ще один готельний комплекс на гірському курорті шукає офіціанта на літо. Робота з проживанням та харчуванням. Готові взяти студента без досвіду. В обов'язки входитиме обслуговування гостей ресторану, прийом та обробка замовлень, розрахунок замовлень та прийом платежів від гостей, видача та сервірування сніданків. Зарплата на рівні 24-40 тис. грн.

Скриншот work.ua

Аніматор

Готельний комплекс на узбережжі Чорного моря в Затоці шукає аніматора для роботи з дітьми віком від 5 до 12 років на період з червня по вересень. Готові взяти студента, забезпечують житлом на території комплексу та проживанням. Пропонована зарплата 25-30 тис. грн.

Скриншот work.ua

Продавець морозива

За вакансією продавця морозива пропонують роботу з гнучким графіком, готові брати людей без досвіду, зокрема студентів. Зарплата вказана на рівні 25-35 тис. грн за місяць, складається зі ставки та відсотка від продажів. Ставка за день – 1200 грн. Приємний бонус – кулька морозива для співробітників безкоштовно.

Скриншот work.ua

Стажер-бухгалтер

Популярний маркетплейс запрошує на стажування у бухгалтерський відділ, що підходить для студентів економічних спеціальностей. В обов'язки входитиме допомога у проведенні обліку обладнання, робота з первинними бухгалтерськими документами, участь у звірках з контрагентами тощо.

Скриншот work.ua

Від кандидатів вимагають базові знання Excel та бажання розвиватися у сфері обліку. Пропонують гнучкий графік роботи та зарплату на рівні 15 тис. грн.

Стажування для студентів

Для тих студентів, хто прагне не просто підзаробити, а зробити перший крок у кар'єрі, провідні українські та міжнародні компанії пропонують оплачувані стажування, щоб спробувати свої сили в реальних умовах, зрозуміти специфіку професії та набути першого досвіду.

Джуніор спеціаліст/спеціалістка по роботі з бізнес-клієнтами / Молодший фахівець/фахівчиня банку у ProCredit Bank (Київ, Одеса, Львів, Дніпро)

У вакансії на robota.ua банк пропонує студентам стабільний дохід з переглядом зарплати кожні пів року, гібридний формат роботи, менторство та навчання. Ці вакансії підходять студентам 4 курсу або випускникам.

Стажування у школі аудиту The Big Audit Theory у Deloitte (Київ)

Шестиденний безкоштовний онлайн та живий курс (7-14 липня), який дає шанс отримати пропозицію роботи від Deloitte Ukraine. Для студентів 3+ курсу або випускників економічних спеціальностей з рівнем англійської Intermediate+.

Інтерн відділу торгового маркетингу (напрям систем та баз даних) у "BAT Україна" (Київ)

Це оплачувана 6-9-місячна програма стажування BeTalent Program для студентів 4-6 курсів та недавніх випускників. Передбачає офіційне працевлаштування, компенсацію харчування, гібридний графік та можливість отримати постійну посаду.

Стажер у "Vodafone Україна"

Оплачувана програма розвитку талантів Vodafone Career Way для студентів 4-6 курсів або випускників 2023-2025 на пів року. В обов'язки входитиме: забезпечення роботи технічних засобів транспортної мережі, моніторинг стану мережі, аналіз причини аварій, що виникають на транспортному обладнанні, проведення техоглядів. Передбачається офіційне оформлення, гібридний формат роботи.

Зазначимо, вакансії для студентів розміщуються на сайтах пошуку роботи у спеціальних розділах, як от "Робота для студентів" на Work.ua, або за фільтром "Студенти – Початок кар'єри – Без досвіду" на robota.ua.

При підготовці матеріалу використовувалися: дані Державної служби зайнятості, публікації та вакансії на кадрових порталах Work.ua та robota.ua.