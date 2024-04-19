Работа в Латвии: кем чаще всего устраиваются украинцы

В Латвии растет количество трудоустроенных украинцев. По данным Главного управления статистики, в начале года в стране работали 8700 граждан Украины.

Кем чаще всего устраиваются украинцы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lasi.lv.

На начало 2024 года в Латвии было зарегистрировано 8700 работающих граждан Украины. Это примерно на тысячу больше, чем в прошлом году.

Среди секторов, где чаще всего работают украинцы в Латвии:

промышленность – 22,8%;

отели и общепит – 13,3%;

торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов – 13%;

финансовые, страховые, научные, административные услуги и сделки с недвижимостью – 11,1%;

строительство – 9%.

В то же время, значительная доля украинцев (38,7%) работают на низкоквалифицированной работе – уборщики офисов, гостиниц и других помещений, кухонные работники, грузчики.

При этом многие имеют работу, которая требует квалификации. К примеру:

квалифицированные рабочие и мастера –16,1%;

работники сферы услуг и торговли – 14,8%;

старшие специалисты – 12,7%;

руководители – 0,9%.

Также в Латвии рассказали, сколько беженцев обучается в стране. 1 января 2024 года в учебных заведениях было зарегистрировано 4 тысячи граждан Украины, имеющих статус временной защиты.

В январе муниципалитетах Латвии было зарегистрировано более 32 тысяч граждан Украины.