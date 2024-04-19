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Работа в Латвии: кем чаще всего устраиваются украинцы

Латвия, Рига, Пятница 19 апреля 2024 13:01
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Работа в Латвии: кем чаще всего устраиваются украинцы Фото: Работа на предприятии (иллюстративный gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Латвии растет количество трудоустроенных украинцев. По данным Главного управления статистики, в начале года в стране работали 8700 граждан Украины.

Кем чаще всего устраиваются украинцы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lasi.lv.

На начало 2024 года в Латвии было зарегистрировано 8700 работающих граждан Украины. Это примерно на тысячу больше, чем в прошлом году.

Среди секторов, где чаще всего работают украинцы в Латвии:

  • промышленность – 22,8%;
  • отели и общепит – 13,3%;
  • торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов – 13%;
  • финансовые, страховые, научные, административные услуги и сделки с недвижимостью – 11,1%;
  • строительство – 9%.

В то же время, значительная доля украинцев (38,7%) работают на низкоквалифицированной работе – уборщики офисов, гостиниц и других помещений, кухонные работники, грузчики.

При этом многие имеют работу, которая требует квалификации. К примеру:

  • квалифицированные рабочие и мастера –16,1%;
  • работники сферы услуг и торговли – 14,8%;
  • старшие специалисты – 12,7%;
  • руководители – 0,9%.

Также в Латвии рассказали, сколько беженцев обучается в стране. 1 января 2024 года в учебных заведениях было зарегистрировано 4 тысячи граждан Украины, имеющих статус временной защиты.

В январе муниципалитетах Латвии было зарегистрировано более 32 тысяч граждан Украины.

Напомним, мы писали, сколько жителей Латвии хотят, чтобы украинцы остались после войны.

Также мы рассказывали, с какими проблемами украинцы сталкиваются в странах Балтии. Треть беженцев в Латвии испытывает проблемы с трудоустройством.

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