Робота в IT найприбутковіша? Галузі ринку праці України, де обіцяють високий дохід
Професії у сфері інформаційних технологій завжди приваблювали великими зарплатами, наслідком чого стала висока конкуренція серед шукачів роботи. До того ж під час повномасштабної війни кількість вакансій для айтівців скоротилася та навіть дещо знизився рівень їх доходу.
Докладніше про те, скільки заробляють програмісти, та які ще галузі ринку праці можуть конкурувати з IT за розміром зарплати – на РБК-Україна нижче.
При підготовці матеріалу використовувалися: дані Державної служби статистики про середньомісячні заробітні плати, результати опитування IT-фахівців профільного сайту DOU, публікації порталу Work.ua.
Зміст:
- Омріяна робота, яку все важче отримати. Що відбувається в галузі IT
- Скільки заробляють айтівці в Україні
- Хто може конкурувати з IT-фахівцями за рівнем доходу
Омріяна робота, яку все важче отримати. Що відбувається в галузі IT
Професія IT-розробника в останні роки вважалася найперспективнішою. Компанії змагалися за фахівців, кандидатам пропонували високі заплати та привабливі умови праці.
Проте наразі ситуація в галузі змінюється. На глобальному рівні почалася рецесія у 2022-му зі скороченням тисяч працівників, а в Україні на ринок праці, зокрема IT-сферу, вплинуло повномасштабне вторгнення.
За інформацією Work.ua, категорія "IT, комп’ютери, інтернет"на ринку праці відновлюється найповільніше.
Загальною тенденцією для України є низька конкуренція серед шукачів, але сфера ІТ є виключенням. Тут конкуренція на посади лише збільшилася, як порівняти з довоєнним періодом (+107%).
Фото: галузь ІТ є найбільш конкурентною на ринку праці (Getty Images)
ІТ-професії залишаються найпопулярнішими для працевлаштування, але кількість вакансій від роботодавців зменшується.
За два роки великої війни найбільше падіння пропозицій роботи було у сфері IT: Front-end розробник (-81%), Back-end розробник (-75%), тестувальник (-63%).
Крім того, протягом минулого року зарплати ІТ-розробників в Україні знизились.
За результатами опитування профільного порталу Dou, в грудні 2023 медіанна зарплата фахівців знизилась до 3300 доларів (приблизно 127,8 тис.грн) проти 3435 доларів пів року тому. Зниження торкнулося зарплат розробників усіх рівнів, крім керівників (Lead+).
Скільки заробляють айтівці в Україні
Зарплати представників галузі IT все ще залишаються найвищими на українському ринку праці.
В рейтингу Топ-100 посад від Work.ua за рівнем середньої зарплати першість тримають саме айтівці.
Інфографіка Work.ua
Найбільші медіанні зарплати мають:
- 65 тис. грн – Android-програміст;
- 60 тис. грн – програміст Java;
- 57 тис. грн – Angular-розробник;
- 55 тис. грн – Back-end програміст;
- 52,5 тис. грн – Full Stack програміст;
- 47,5 тис. грн – програміст PHP;
- 40 тис. грн – Python-програміст;
- 36 тис. грн – Front-end програміст;
- 30 тис. грн – 3D-візуалізатор;
- 24 тис. грн – тестувальник, QA engineer.
Дані опитування DOU говорять, що найоплачуванішими IT-фахівцями залишаються керівники компаній.
Портал наводить середні зарплати у доларах: Director of Engineering – 7215 доларів, Engineering Manager – 6500 доларів, CTO – 6000 доларів, CEO/(co-)founder – 5870 доларів. На цьому ж рівні нині й зарплати System Architect – 6500 доларів.
Хто може конкурувати з IT-фахівцями за рівнем доходу
У звіті Державної служби статистики за 2023 рік йдеться, що за середнім рівнем оплати праці в Україні лідирували такі галузі економічної діяльності:
- Інформація та телекомунікації – 37,9 тис. грн;
- Фінансова та страхова діяльність – 34,4 тис. грн;
- Авіаційний транспорт – 31,4 тис. грн.
На популярних сайтах пошуку роботи крім IT-фахівців високий рівень зарплат роботодавці вказують за вакансіями у топменеджменті різних напрямків.
Фінансовий директор, директор з маркетингу можуть заробляти в середньому 55 тис. грн. Серед оголошень є такі, де пропонують значно вищі зарплати, – до 120 тис. грн.
Скриншот Work.ua
Медіанна зарплата (за розміщеними на Work.ua вакансіями за останні три місяці) у трейдерів, управляючих нерухомістю, брокерів становить 47,5 тис. грн.
Керівнику відділу закупівель чи відділу продажів роботодавці пропонують середній дохід у розмірі 45 тис. грн.
Для водія-міжнародника та директора СТО також у вакансіях вказують зарплату на рівні 45 тис. грн.
Стоматолог, кераміст, ортодонт, касир авіаквитків, рієлтор, тонувальник, автомаляр можуть працевлаштуватися із середньою зарплатою 40 тис. грн.
Нагадаємо, Міноборони запустило програму рекрутингу до Збройних сил України. Вакансії для військовослужбовців розміщують на популярних сайтах пошуку роботи. Середній пропонований рівень доходу розвідникам, гранатометникам, пілотам дронів, снайперам, стрільцям – 70 тис. грн.
Крім того, вакансії від військових частин розміщують також у центрах зайнятості, де з ними зможуть ознайомитися безробітні.