Робота в IT найприбутковіша? Галузі ринку праці України, де обіцяють високий дохід

Професії у сфері інформаційних технологій завжди приваблювали великими зарплатами, наслідком чого стала висока конкуренція серед шукачів роботи. До того ж під час повномасштабної війни кількість вакансій для айтівців скоротилася та навіть дещо знизився рівень їх доходу.

При підготовці матеріалу використовувалися: дані Державної служби статистики про середньомісячні заробітні плати, результати опитування IT-фахівців профільного сайту DOU, публікації порталу Work.ua.

Докладніше про те, скільки заробляють програмісти, та які ще галузі ринку праці можуть конкурувати з IT за розміром зарплати – на РБК-Україна нижче.

Зміст:

Омріяна робота, яку все важче отримати. Що відбувається в галузі IT

Професія IT-розробника в останні роки вважалася найперспективнішою. Компанії змагалися за фахівців, кандидатам пропонували високі заплати та привабливі умови праці.

Проте наразі ситуація в галузі змінюється. На глобальному рівні почалася рецесія у 2022-му зі скороченням тисяч працівників, а в Україні на ринок праці, зокрема IT-сферу, вплинуло повномасштабне вторгнення.

За інформацією Work.ua, категорія "IT, комп’ютери, інтернет"на ринку праці відновлюється найповільніше.

Загальною тенденцією для України є низька конкуренція серед шукачів, але сфера ІТ є виключенням. Тут конкуренція на посади лише збільшилася, як порівняти з довоєнним періодом (+107%).

Фото: галузь ІТ є найбільш конкурентною на ринку праці (Getty Images)

ІТ-професії залишаються найпопулярнішими для працевлаштування, але кількість вакансій від роботодавців зменшується.

За два роки великої війни найбільше падіння пропозицій роботи було у сфері IT: Front-end розробник (-81%), Back-end розробник (-75%), тестувальник (-63%).

Крім того, протягом минулого року зарплати ІТ-розробників в Україні знизились.

За результатами опитування профільного порталу Dou, в грудні 2023 медіанна зарплата фахівців знизилась до 3300 доларів (приблизно 127,8 тис.грн) проти 3435 доларів пів року тому. Зниження торкнулося зарплат розробників усіх рівнів, крім керівників (Lead+).

Скільки заробляють айтівці в Україні

Зарплати представників галузі IT все ще залишаються найвищими на українському ринку праці.

В рейтингу Топ-100 посад від Work.ua за рівнем середньої зарплати першість тримають саме айтівці.

Інфографіка Work.ua

Найбільші медіанні зарплати мають:

65 тис. грн – Android-програміст;

60 тис. грн – програміст Java;

57 тис. грн – Angular-розробник;

55 тис. грн – Back-end програміст;

52,5 тис. грн – Full Stack програміст;

47,5 тис. грн – програміст PHP;

40 тис. грн – Python-програміст;

36 тис. грн – Front-end програміст;

30 тис. грн – 3D-візуалізатор;

24 тис. грн – тестувальник, QA engineer.

Дані опитування DOU говорять, що найоплачуванішими IT-фахівцями залишаються керівники компаній.

Портал наводить середні зарплати у доларах: Director of Engineering – 7215 доларів, Engineering Manager – 6500 доларів, CTO – 6000 доларів, CEO/(co-)founder – 5870 доларів. На цьому ж рівні нині й зарплати System Architect – 6500 доларів.

Хто може конкурувати з IT-фахівцями за рівнем доходу

У звіті Державної служби статистики за 2023 рік йдеться, що за середнім рівнем оплати праці в Україні лідирували такі галузі економічної діяльності:

Інформація та телекомунікації – 37,9 тис. грн;

Фінансова та страхова діяльність – 34,4 тис. грн;

Авіаційний транспорт – 31,4 тис. грн.

На популярних сайтах пошуку роботи крім IT-фахівців високий рівень зарплат роботодавці вказують за вакансіями у топменеджменті різних напрямків.

Фінансовий директор, директор з маркетингу можуть заробляти в середньому 55 тис. грн. Серед оголошень є такі, де пропонують значно вищі зарплати, – до 120 тис. грн.

Скриншот Work.ua

Медіанна зарплата (за розміщеними на Work.ua вакансіями за останні три місяці) у трейдерів, управляючих нерухомістю, брокерів становить 47,5 тис. грн.

Керівнику відділу закупівель чи відділу продажів роботодавці пропонують середній дохід у розмірі 45 тис. грн.

Для водія-міжнародника та директора СТО також у вакансіях вказують зарплату на рівні 45 тис. грн.

Стоматолог, кераміст, ортодонт, касир авіаквитків, рієлтор, тонувальник, автомаляр можуть працевлаштуватися із середньою зарплатою 40 тис. грн.