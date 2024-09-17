Робота без досвіду. Топ-10 вакансій для новачків

Куди можна влаштуватися на роботу без досвіду

З огляду на триваючий кадровий дефіцит в Україні роботодавці активно шукають працівників. Значна кількість розміщених вакансій на сайтах пошуку роботи підходить для кандидатів без досвіду.

Наприклад, на 16 вересня кадровий портал Work.ua опублікував майже 47,3 тис. вакансій, що підходять кандидатам без досвіду (загальна кількість вакансій 109 тис.). На robota.ua налічувалося 6 тис. вакансій без досвіду із загальних 36,7 тис.

У Державній службі зайнятості (ДСЗ) в коментарі РБК-Україна розповіли, що найчастіше роботодавці готові приймати на роботу людей без досвіду за такими вакансіями: підсобний робітник, вантажник, прибиральник службових приміщень, продавець продовольчих товарів, кухар, офіціант, швачка, укладальник-пакувальник.

Найбільше пропозицій роботи для новачків на Work.ua зібрано у категоріях: "сфера обслуговування", "роздрібна торгівля", "робочі спеціальності". На robota.ua також лідирують сфери "торгівля", "адміністративний персонал, водії, кур'єри", "продажі, клієнт-менеджмент".

ТОП-10 популярних вакансій без досвіду



Підсобні робітники

На Єдиному порталі вакансій від ДСЗ розміщені пропозиції для підсобних робітників на птахофабрику в Черкаській області, в цехи різки, заморожування м'яса із зарплатою 23 тис. грн.

Скриншот dcz.gov.ua

Підсобних робітників запрошують на харчове підприємство у Київській області із зарплатою 20,3 тис. грн. Також вони затребувані на будівництвах, у промисловості.

Вантажники

Вантажників шукають мережі супермаркетів, інтернет-магазини та поштові оператори. Серед обов'язків вказують розвантаження та завантаження товарів, переміщення їх на склад, комплектація. Проте така робота зазвичай потребує фізичної сили та витривалості.

Скриншот Work.ua

Середня заробітна плата за вакансією вантажника становить 18,5 тис. грн (дані Work.ua).

Прибиральники

Клінінгові служби шукають персонал у команду, також є вакансії прибиральників у магазини, медичні центри, спортивні клуби, офіси. По таких вакансіях часто пропонують гнучкий графік роботи. Середня зарплата становить 12 тис. грн.

Скриншот Work.ua

Продавці

Мережі супермаркетів пропонують роботу продавців-консультантів, продавців-касирів. Також вакансії продавців розміщують магазини побутової техніки, електроніки, побутових товарів. Досвід роботи необов'язковий, компанії проводять навчання з можливістю кар'єрного зростання.

Скриншот robota.ua

Середня зарплата продавця-консультанта за даними ДСЗ - 15,2 тис. грн.

Кухарі

Кухарі та помічники на кухню затребувані у вуличних кафе, мережах фаст-фуду, кулінарних відділах супермаркетів. Роботодавці проводять навчання для нових співробітників.

Скриншот Work.ua

Серед розміщених вакансій на Work.ua вказана середня заробітна плата кухаря на рівні 22 тис. грн, за даними ДСЗ - 17 тис. грн.

Офіціанти

Роботодавці шукають офіціантів без досвіду у заклади швидкого харчування. Для роботи в ресторанах перевагу віддають кандидатам із навичками роботи, або пропонують посаду помічника офіціанта із можливістю навчання.

Скриншот Work.ua

Зарплата офіціанта становить у середньому 19,5 тис. грн.

Швачки

Робота швачки потребує вмінь користуватися відповідним обладнанням, проте за низкою вакансій шукають працівників на виробництво чи ремонт одягу без досвіду, але готових навчатися.

Скриншот Work.ua

Середня зарплата швачки становить 20 тис. грн, у низці вакансій вказують, що рівень оплати може залежати від виробітку.

Пакувальники

В обов'язки пакувальника-комплектувальника входить укладання продукції, її пакування у коробки чи іншу тару для продажу чи транспортування, сортування.

Скриншот dcz.gov.ua

Робітників шукають фабрики меблів, одягу, склади, магазини. Середня зарплата - 18 тис. грн.

Кур'єри

Служби доставки, магазини та заклади харчування розміщують вакансії кур'єрів як на власних транспортних засобах, так і на авто/мото/вело компанії.

Скриншот robota.ua

Робота кур'єра зазвичай передбачає гнучкий графік, для пересування на авто чи мототранспорті необхідно мати водійське посвідчення. Середня зарплата становить 22,5 тис. грн, можлива погодинна оплата праці.

Оператори сall-центру

Операторам call-центрів необов'язково мати досвід, до того ж робота може бути віддаленою. Роботодавці у вакансіях вказують додаткове навчання та тренінгами. Від кандидатів очікують на комунікабельність, відкритість, організованість.

Скриншот Work.ua

Робітників шукають служб таксі, страхові компанії, онлайн-магазини тощо. Зарплата оператора контакт-центру в середньому дорівнює 20 тис. грн.

При підготовці матеріалу використовувалися: інформація від Державної служби зайнятості на запит РБК-Україна, дані кадрових порталів robota.ua та Work.ua.