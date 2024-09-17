Работа без опыта. Топ-10 вакансий для новичков

Куда можно устроиться на работу без опыта

Учитывая текущий кадровый дефицит в Украине, работодатели активно ищут сотрудников. Значительное число размещенных вакансий на сайтах поиска работы подходит для кандидатов без опыта.

К примеру, на 16 сентября кадровый портал Work.ua опубликовал почти 47,3 тыс. вакансий, подходящих кандидатам без опыта (общее количество вакансий 109 тыс.). На robota.ua насчитывалось 6 тыс. вакансий без опыта из общих 36,7 тыс.

В Государственной службе занятости (ГСЗ) в комментарии РБК-Украина рассказали, что чаще работодатели готовы принимать на работу людей без опыта по следующим вакансиям: подсобный рабочий, грузчик, уборщик служебных помещений, продавец продовольственных товаров, повар, официант, швея, укладчик-упаковщик.

Больше всего предложений работы для новичков на Work.ua собрано в категориях: "сфера обслуживания", "розничная торговля", "рабочие специальности". На robota.ua также лидируют сферы "торговля", "административный персонал, водители, курьеры", "продажи, клиент-менеджмент".

ТОП-10 популярных вакансий без опыта

Подсобные работники

На Едином портале вакансий от ГСЗ размещены предложения для подсобных рабочих на птицефабрику в Черкасской области, в цеха резки, замораживания мяса с зарплатой 23 тыс. грн.

Скриншот dcz.gov.ua

Подсобных рабочих приглашают на пищевое предприятие в Киевской области с зарплатой 20,3 тыс. грн. Также они востребованы на стройках, в промышленности.

Грузчики

Грузчиков ищут сети супермаркетов, интернет-магазины и почтовые операторы. Среди обязанностей указывают разгрузку и погрузку товаров, перемещение их на склад, комплектацию. Однако такая работа обычно требует физической силы и выносливости.

Скриншот Work.ua

Средняя заработная плата по вакансии грузчика составляет 18,5 тыс. грн (данные Work.ua).

Уборщики

Клининговые службы ищут персонал в команду, есть вакансии уборщиков в магазины, медицинские центры, спортивные клубы, офисы. По таким вакансиям часто предлагают гибкий график работы. Средняя зарплата составляет 12 тыс. грн.

Скриншот Work.ua

Продавцы

Сети супермаркетов предлагают работу продавцов-консультантов, продавцов-кассиров. Также вакансии продавцов размещают магазины бытовой техники, электроники, бытовых товаров. Опыт работы необязателен, компании проводят обучение с возможностью карьерного роста.

Скриншот robota.ua

Средняя зарплата продавца-консультанта по данным ГСЗ - 15,2 тыс. грн.

Повара

Повара и помощники на кухню востребованы в уличных кафе, сетях фаст-фуда, кулинарных отделах супермаркетов. Работодатели проводят обучение для новых сотрудников.

Скриншот Work.ua

Среди размещенных вакансий на Work.ua указана средняя заработная плата повара на уровне 22 тыс. грн, по данным ГСЗ – 17 тыс. грн.

Официанты

Работодатели ищут официантов без опыта в заведения быстрого питания. Для работы в ресторанах предпочтение отдается кандидатам с навыками работы или предлагают должность помощника официанта с возможностью обучения.

Скриншот Work.ua

Зарплата официанта в среднем составляет 19,5 тыс. грн.

Швеи

Работа швеи требует умения пользоваться соответствующим оборудованием, однако по ряду вакансий ищут работников на производство или ремонт одежды без опыта, но готовых учиться.

Скриншот Work.ua

Средняя зарплата швеи составляет 20 тыс. грн, в ряде вакансий указывают, что уровень оплаты может зависеть от выработки.

Упаковщики

В обязанности упаковщика-комплектовщика входит укладка продукции, ее упаковка в коробки или другую тару для продажи или транспортировки, сортировка.

Скриншот dcz.gov.ua

Рабочих ищут фабрики мебели, одежды, на склады, в магазины. Средняя зарплата – 18 тыс. грн.

Курьеры

Службы доставки, магазины и заведения питания размещают вакансии курьеров как на собственных транспортных средствах, так и на авто/мото/вело компании.

Скриншот robota.ua

Работа курьера обычно предполагает гибкий график, для передвижения на авто или мототранспорте необходимо иметь водительское удостоверение. Средняя зарплата составляет 22,5 тыс. грн, возможна почасовая оплата труда.

Операторы сall-центра

Операторам call-центров необязательно иметь опыт, к тому же работа может быть дистанционной. Работодатели в вакансиях указывают дополнительное обучение и тренингами. От кандидатов ожидают коммуникабельности, открытости, организованности.

Скриншот Work.ua

Работников ищут службы такси, страховые компании, онлайн-магазины и т.д. Зарплата оператора контакт-центра в среднем равняется 20 тыс. грн.

При подготовке материала использовались: информация от Государственной службы занятости на запрос РБК-Украина, данные кадровых порталов robota.ua и Work.ua.