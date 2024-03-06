Робота без досвіду. Що ринок праці пропонує "новачкам"

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Досвід – не обов'язкова умова для працевлаштування

Наявність досвіду – не завжди головна вимога у вакансіях, особливо в нинішній ситуації на ринку праці. За два роки повномасштабної війни в Україні виник дефіцит кадрів.

Не вистачає як кваліфікованих спеціалістів, так і робітників у сферах обслуговування, торгівлі, продажах. Роботодавці готові брати людей без досвіду та вкладатися у їх навчання.

На популярних сайтах пошуку роботи вакансії без досвіду становлять досить велику частку. До прикладу, на Work.ua – це понад третина з усіх розміщених оголошень (34,5 тис. із 95,6 тис. загальної кількості вакансій на 5 березня). На порталі robota.ua налічується 9,7 тис. пропозицій для кандидатів без досвіду.

За даними Державної служби зайнятості, частка вакансій для некваліфікованих працівників становить 11% серед усіх поданих (підсобний робітник, вантажник, двірник, прибиральник, укладальник-пакувальник, робітник з благоустрою, прибиральник територій, сторож).

Топ-5 сфер для пошуку роботи без досвіду

Лідирують за кількістю вакансій на Work.ua без досвіду такі галузі:

сфера обслуговування

роздрібна торгівля

робочі спеціальності, виробництво

логістика, склад, ЗЕД

продаж, закупівлі

На порталі robota.ua найбільше пропозицій без досвіду розміщено у сферах: торгівля, продажі та клієнт-менеджмент, робочі спеціальності.

Робота у сфері обслуговування

Лідером за кількістю пропозицій роботи без наявності досвіду є сфера обслуговування. Серед розміщених вакансій у цій галузі – адміністратори, кур'єри служби доставки, оператори АЗК тощо. За даними Work.ua, середня зарплата по вакансіях становить 17,5 тис. грн.

Скріншот Work.ua

Вакансії у торгівлі

Мережі українських супермаркетів пропонують роботу продавців-консультантів, касирів торгового залу, комплектувальників товару. Також вакансії продавців розміщують магазини побутової техніки, електроніки, побутових товарів.

Досвід роботи – необов'язковий, є навчальні програми від компаній та можливість кар'єрного зростання. Середня зарплата по Україні у роздрібній торгівлі – 16 тис. грн.

Скріншот robota.ua

Робочі спеціальності

На Work.ua розміщено майже 6 тисяч вакансій у сфері робочих спеціальностей, де від кандидатів не вимагають наявності досвіду. Це вантажники, оператори виробничих ліній, дорожні робітники, слюсарі, пакувальники, комплектувальники. Середня зарплата становить 20 тис. грн.

Скріншот Work.ua

Логістика, склад

В цій галузі велика кількість пропозицій роботи для експедиторів, комірників, складських робітників, вантажників-комплектувальників. У обов'язки таких працівників зазвичай входить розвантаження, перевірка цілісності товару, транспортування. Є пропозиції роботи в нічну зміну. Середня зарплата – 18,5 тис. грн.

Скріншот Work.ua

Вакансії у продажах

Кандидатів без досвіду роботи розглядають на вакансії менеджерів із продажу нерухомості, товарів та послуг, спеціалістів із закупівель. У цій сфері є пропозиції віддаленої роботи. Серед головних вимог до кандидатів – комунікабельність та готовність навчатися. Зарплати по таких вакансіях пропонують на рівні 25 тис. грн.

Скріншот Work.ua

Почати кар'єрний шлях. Вакансії стажистів

Пропозиції роботи стажистом підійдуть для кандидатів, які бажають спробувати себе у новій сфері діяльності, закінчують навчальні заклади чи починають будувати кар'єру.

Наприклад, на порталах пошуку роботи чимало вакансій помічників юристів. Роботодавці розглядають кандидатів, що є студентами юридичних вишів без досвіду роботи. В обов'язки може входити участь у судових засіданнях, складання юридичних документів, виконання доручень юристів, адвокатів компанії.

Також є вакансії стажистів у банках по роботі з клієнтами, помічників у відділи маркетингу компаній.

Скріншот robota.ua

У більшості пропозицій стажування є оплачуваним, триває від 2-х місяців до року, а після його успішного завершення можливе працевлаштування.