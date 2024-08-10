Робота з дому. Яких спеціалістів найчастіше шукають в Україні

Ринок віддаленої роботи в Україні продовжує демонструвати стійке зростання. Це пов'язано з численними викликами, які постали перед українцями, зокрема через військові дії. Багато людей, вимушених переселитися, шукають можливості працювати віддалено, що дозволяє їм зберігати професійну стабільність і забезпечувати фінансову незалежність.

Водночас віддалена робота стає все більш популярною серед молоді, яка цінує гнучкість і свободу, що надає такий формат зайнятості.

Популярні вакансії та галузі

На українському ринку віддаленої роботи найбільш популярними залишаються вакансії у сфері підтримки клієнтів, менеджменту з продажів, адміністрування інтернет-магазинів та сторінок у соціальних мережах, копірайтингу та контент-менеджменту. Ці позиції продовжують мати попит, оскільки вони дозволяють працювати з будь-якої точки світу, маючи лише доступ до інтернету.

Згідно з даними платформи OLX, кількість оголошень про віддалену роботу в Україні зросла на 25% у червні 2024 року порівняно з січнем – з 1340 до 1683 оголошень. Це свідчить про активне зростання попиту на дистанційну зайнятість. Водночас медіанна зарплата на таких посадах становить 16,5 тис. гривень.

Найчастіше вакансії віддаленої роботи пропонують у таких сферах:

Роздрібна торгівля / продажі / закупівлі

Реклама / дизайн / PR

Виробництво / робітничі спеціальності

Адміністративний персонал / HR / Секретаріат

IT / комп'ютери

Дефіцит кваліфікованих кадрів

Водночас загальна ситуація на ринку праці ускладнюється дефіцитом кваліфікованих кадрів. Це зумовлено мобілізацією та еміграцією значної частини працездатного населення. Війна змусила багатьох фахівців змінити місце проживання або навіть залишити країну, що суттєво вплинуло на доступність кваліфікованих працівників.

В OLX зазначають, що Хоча кількість вакансій на ринку зростає, кількість відгуків на них незначно зменшилася – з 152 575 до 151 749. Це може свідчити про певне насичення ринку або про підвищення вимог з боку роботодавців.

Водночас найбільші зарплати пропонують у сферах нерухомості (28 750 грн) та роботи за кордоном (32 500 грн), що приваблює фахівців, готових працювати в цих галузях.