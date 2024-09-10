Робота у Чехії: ким можуть влаштуватися українські біженці

Чехія – одна з країн ЄС, у якій найвищий рівень зайнятості серед українських біженців. Від стабільного заробітку залежить оплата житла і забезпечення основних потреб.
Які є можливості для працевлаштування українських біженців у Чехії, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Основні сектори економіки Чехії включають виробництво, послуги, логістику, ІТ та туризм. Kілька напрямків можуть підійти для українців найкраще:
Як раніше повідомляли у компанії EWL в коментарі РБК-Україна, на автомобільних підприємствах можна заробити 1000-1200 євро "чистими", на складах великих логістичних компаній - 1000-2000 євро на руки.
"При виборі вакансій у Чехії слід зважати на те, що єдиний спосіб працевлаштуватися – це наявність статусу тимчасової охорони саме в Чехії. Важливо, щоб не було актуальної візи або посвідки на тимчасове проживання в іншій країні ЄС",– пояснила керівниця міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко.
Українцям, які хочуть влаштуватися на роботу у Чехії, але ще не вивчили чеську мову, радять:
Чехія на третьому місці у ЄС за кількістю українських біженців. На початок серпні кількість українців із тимчасовим захистом у Чехії досягла 370 тисяч. Роботу в цій країні вже знайшли 122 тис. втікачів від війни.
Нагадаємо, ми писали, як українські біженці інтегрувалися у Чехії та які доходи приносять чеській державі.
Також ми розповідали, ким можуть працювати українські біженці за кордоном.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.