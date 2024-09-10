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Робота у Чехії: ким можуть влаштуватися українські біженці

Фото: Робота за кордоном (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Чехія – одна з країн ЄС, у якій найвищий рівень зайнятості серед українських біженців. Від стабільного заробітку залежить оплата житла і забезпечення основних потреб.

Які є можливості для працевлаштування українських біженців у Чехії, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

У яких сферах українці можуть знайти роботу

Основні сектори економіки Чехії включають виробництво, послуги, логістику, ІТ та туризм. Kілька напрямків можуть підійти для українців найкраще:

  • Фабрики та заводи. На чеських підприємствах вже працюють багато українців. Часто там пропонують вакансії без особливих вимог до знання чеської мови.
  • Логістичні центри та склади. Вакансії у цій сфері також не вимагають високого рівня знання чеської мов. Тут часто є потрібні працівники-чоловіки: водії, комплектувальники, вантажники та менеджери з логістики.
  • ІТ та технології. Чимало міжнародних ІТ-компаній у Чехії працевлаштовують програмістів, системних адміністраторів та інших фахівців з інформаційних технологій. Зазвичай достатньо знання англійської мови, що цілком підходить для висококваліфікованих спеціалістів з України.
  • Будівництво та ремонт. У цьому секторі також багато вакансій для українців. Тут можуть бути потрібні як кваліфіковані працівники, так і підсобники.
  • Міжнародні компанії. У Чехії можна знайти роботу у міжнародних компаніях, де часто буває достатньо знання англійської мови. Наприклад, у Skoda Auto, Siemens, Amazon, консалтингових фірмах Deloitte, PwC, KPMG.

Як раніше повідомляли у компанії EWL в коментарі РБК-Україна, на автомобільних підприємствах можна заробити 1000-1200 євро "чистими", на складах великих логістичних компаній - 1000-2000 євро на руки.

"При виборі вакансій у Чехії слід зважати на те, що єдиний спосіб працевлаштуватися – це наявність статусу тимчасової охорони саме в Чехії. Важливо, щоб не було актуальної візи або посвідки на тимчасове проживання в іншій країні ЄС",– пояснила керівниця міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко.

Фото: Робота на складі (gettyimages.com)

Поради українцям, які не знають чеської мови

Українцям, які хочуть влаштуватися на роботу у Чехії, але ще не вивчили чеську мову, радять:

  1. Починати з пошуку роботи в міжнародних компаніях, якщо є гарний рівень знань англійської мови.
  2. Шукати роботу дистанційно. Можна розглянути працевлаштування у компанії з іншої країни, залишаючись у Чехії.
  3. Піти на курси чеської мови. Навчання значно збільшить шанси на майбутнє працевлаштування. Чимало мовних шкіл пропонують інтенсивні програми для іноземців. Можна також навчатися безкоштовно – таку можливість надають центри зайнятості.
  4. Шукати професійні спільноти. Участь у заходах для фахівців сприятиме налагодження контактів із потенційними роботодавцями.

Чехія на третьому місці у ЄС за кількістю українських біженців. На початок серпні кількість українців із тимчасовим захистом у Чехії досягла 370 тисяч. Роботу в цій країні вже знайшли 122 тис. втікачів від війни.

Нагадаємо, ми писали, як українські біженці інтегрувалися у Чехії та які доходи приносять чеській державі.

Також ми розповідали, ким можуть працювати українські біженці за кордоном.

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Чехія