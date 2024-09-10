Робота у Чехії: ким можуть влаштуватися українські біженці

У яких сферах українці можуть знайти роботу

Основні сектори економіки Чехії включають виробництво, послуги, логістику, ІТ та туризм. Kілька напрямків можуть підійти для українців найкраще:

Фабрики та заводи . На чеських підприємствах вже працюють багато українців. Часто там пропонують вакансії без особливих вимог до знання чеської мови.

На чеських підприємствах вже працюють багато українців. Часто там пропонують вакансії без особливих вимог до знання чеської мови. Логістичні центри та склади. Вакансії у цій сфері також не вимагають високого рівня знання чеської мов. Тут часто є потрібні працівники-чоловіки: водії, комплектувальники, вантажники та менеджери з логістики.

ІТ та технології. Чимало міжнародних ІТ-компаній у Чехії працевлаштовують програмістів, системних адміністраторів та інших фахівців з інформаційних технологій. Зазвичай достатньо знання англійської мови, що цілком підходить для висококваліфікованих спеціалістів з України.

Будівництво та ремонт. У цьому секторі також багато вакансій для українців. Тут можуть бути потрібні як кваліфіковані працівники, так і підсобники.

Міжнародні компанії. У Чехії можна знайти роботу у міжнародних компаніях, де часто буває достатньо знання англійської мови. Наприклад, у Skoda Auto, Siemens, Amazon, консалтингових фірмах Deloitte, PwC, KPMG.

Як раніше повідомляли у компанії EWL в коментарі РБК-Україна, на автомобільних підприємствах можна заробити 1000-1200 євро "чистими", на складах великих логістичних компаній - 1000-2000 євро на руки.

"При виборі вакансій у Чехії слід зважати на те, що єдиний спосіб працевлаштуватися – це наявність статусу тимчасової охорони саме в Чехії. Важливо, щоб не було актуальної візи або посвідки на тимчасове проживання в іншій країні ЄС",– пояснила керівниця міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко.

Фото: Робота на складі (gettyimages.com)

Поради українцям, які не знають чеської мови

Українцям, які хочуть влаштуватися на роботу у Чехії, але ще не вивчили чеську мову, радять:

Починати з пошуку роботи в міжнародних компаніях, якщо є гарний рівень знань англійської мови. Шукати роботу дистанційно. Можна розглянути працевлаштування у компанії з іншої країни, залишаючись у Чехії. Піти на курси чеської мови. Навчання значно збільшить шанси на майбутнє працевлаштування. Чимало мовних шкіл пропонують інтенсивні програми для іноземців. Можна також навчатися безкоштовно – таку можливість надають центри зайнятості. Шукати професійні спільноти. Участь у заходах для фахівців сприятиме налагодження контактів із потенційними роботодавцями.

Чехія на третьому місці у ЄС за кількістю українських біженців. На початок серпні кількість українців із тимчасовим захистом у Чехії досягла 370 тисяч. Роботу в цій країні вже знайшли 122 тис. втікачів від війни.