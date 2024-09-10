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Работа в Чехии: кем могут устроиться украинские беженцы

Фото: Работа за границей (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Чехия – одна из стран ЕС, в которой самый высокий уровень занятости среди украинских беженцев. От стабильного заработка зависит оплата жилья и обеспечение основных потребностей.

Какие есть возможности для трудоустройства украинских беженцев в Чехии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

В каких сферах украинцы могут найти работу

Основные сектора экономики Чехии включают в себя производство, услуги, логистику, ІТ и туризм. Несколько направлений могут подойти для украинцев лучше:

  • Фабрики и заводы. На чешских предприятиях уже работают много украинцев. Часто там предлагают вакансии без особых требований к знанию чешского языка.
  • Логистические центры и склады. Вакансии в этой сфере не требуют высокого уровня знания чешского языка. Здесь часто нужны работники-мужчины: водители, комплектовщики, грузчики и менеджеры по логистике.
  • ІТ и технологии. Многие ІТ-компании в Чехии трудоустраивают программистов, системных администраторов и других специалистов по информационным технологиям. Обычно достаточно знания английского языка, что вполне подходит высококвалифицированным специалистам из Украины.
  • Строительство и ремонт. В этом секторе много вакансий для украинцев. Здесь могут требоваться как квалифицированные работники, так и подсобники.
  • Международные компании. В Чехии можно найти работу в международных компаниях, где часто бывает достаточно знания английского языка. Например, в Skoda Auto, Siemens, Amazon, консалтинговых фирмах Deloitte, PwC, KPMG.

Как ранее сообщали в компании EWL в комментарии РБК-Украина, на автомобильных предприятиях можно заработать 1000-1200 евро "чистыми", на складах крупных логистических компаний – 1000-2000 евро на руки.

"При выборе вакансий в Чехии следует учитывать, что единственный способ трудоустроиться – это наличие статуса временной охраны именно в Чехии. Важно, чтобы не было актуальной визы или вида на временное проживание в другой стране ЕС",– пояснила руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко.

Фото: Работа на складе (gettyimages.com)

Советы украинцам, которые не знают чешский язык

Украинцам, которые хотят устроиться на работу в Чехии, но еще не выучили чешский язык, советуют:

  1. Начинать с поиска работы в международных компаниях, если есть хороший уровень знаний английского языка.
  2. Искать работу дистанционно. Можно рассмотреть работу в компании из другой страны, оставаясь в Чехии.
  3. Пойти на курсы чешского языка. Обучение значительно увеличит шансы на будущее трудоустройство. Многие языковые школы предлагают интенсивные программы для иностранцев. Можно также учиться бесплатно – такую возможность предоставляют центры занятости.
  4. Искать профессиональные сообщества. Участие в мероприятиях для специалистов будет способствовать налаживанию контактов с потенциальными работодателями.

Чехия на третьем месте у ЕС по количеству украинских беженцев. К началу августа количество украинцев со временной защитой в Чехии достигло 370 тысяч. Работу в этой стране уже нашли 122 тыс. бежавших от войны.

Напомним, мы писали, как украинские беженцы интегрировались в Чехии и какие доходы приносят чешскому государству.

Также мы рассказывали, кем могут работать украинские беженцы за границей.

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Чехия