Работа в Чехии: кем могут устроиться украинские беженцы

Чехия – одна из стран ЕС, в которой самый высокий уровень занятости среди украинских беженцев. От стабильного заработка зависит оплата жилья и обеспечение основных потребностей.
Какие есть возможности для трудоустройства украинских беженцев в Чехии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
Основные сектора экономики Чехии включают в себя производство, услуги, логистику, ІТ и туризм. Несколько направлений могут подойти для украинцев лучше:
Как ранее сообщали в компании EWL в комментарии РБК-Украина, на автомобильных предприятиях можно заработать 1000-1200 евро "чистыми", на складах крупных логистических компаний – 1000-2000 евро на руки.
"При выборе вакансий в Чехии следует учитывать, что единственный способ трудоустроиться – это наличие статуса временной охраны именно в Чехии. Важно, чтобы не было актуальной визы или вида на временное проживание в другой стране ЕС",– пояснила руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко.
Украинцам, которые хотят устроиться на работу в Чехии, но еще не выучили чешский язык, советуют:
Чехия на третьем месте у ЕС по количеству украинских беженцев. К началу августа количество украинцев со временной защитой в Чехии достигло 370 тысяч. Работу в этой стране уже нашли 122 тыс. бежавших от войны.
Напомним, мы писали, как украинские беженцы интегрировались в Чехии и какие доходы приносят чешскому государству.
Также мы рассказывали, кем могут работать украинские беженцы за границей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.