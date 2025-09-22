Робочі візи H-1B від Трампа: кому в США можна не платити за збір

З 21 вересня у Сполучених Штатах почав діяти указ президента Дональда Трампа, який запроваджує додатковий збір у розмірі 100 тисяч доларів за подання заявки на отримання робочої візи H-1B.

Як пояснили в Білому домі, ця плата стосується тільки нових заявників, а власникам уже чинних віз платити її не доведеться.

Раніше серед юристів виникло непорозуміння. Деякі експерти припустили, що збір поширюється і на тих, хто вже має візу H-1B, але тимчасово перебуває за межами країни. У результаті частина фахівців радила своїм клієнтам терміново повертатися до США до набуття указом чинності.

Роз'яснення Білого дому

Представник адміністрації зазначив, що новий збір застосовуватиметься виключно до нових заявок. Крім того, вперше він буде використаний у найближчому лотерейному циклі. Для тих, хто вже має чинну візу або продовжує її термін, зміни не торкнуться.

Юрист з питань міграції Дуглас Руссо в дописі на LinkedIn написав: "Мені неприємно це говорити, але якщо ви є працівником H-1B за межами США, найбезпечнішим підходом буде повернення до неділі". Однак пізніше стало зрозуміло, що таких кроків робити не потрібно.

Наслідки для роботодавців

Робочі візи H-1B активно використовують найбільші роботодавці США, включно з технологічними гігантами Microsoft і Amazon, а також аутсорсинговими компаніями на кшталт Cognizant. Експерти прогнозують, що введення нового збору може призвести до додаткових витрат бізнесу більш ніж на 1 мільярд доларів щорічно.

Таким чином, ініціатива Трампа може істотно змінити підхід компаній до набору іноземних фахівців, збільшивши фінансове навантаження на роботодавців і скоротивши кількість заявок на H-1B.