Я роблю все, аби завершити цю війну з гідністю у цьому році, - Зеленський

"Я роблю все можливе, щоб цього року ця війна завершилася гідно для України та всієї Європи. І я знаю, що можу розраховувати на вашу підтримку. Ми всі повинні пам’ятати, що припинення війни є нашою спільною метою - нашою, а не російською, цього хочуть українці, європейці, американці та багато наших глобальних партнерів", - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що такі країни, як Японія, Саудівська Аравія та Аргентина, також бажають миру Україні. Однак російський диктатор Володимир Путін не лише тримається своїх інвестицій в агресію, а й подвоює їх. Зокремма, за рахунок Північної Кореї.

На думку Зеленського, Північна Корея вивчає сучасну війну на прикладі Росії.

"Вони не цінують свій народ, вони його втрачають - 4 тисячі на сьогодні. Але Пхеньян отримує дешевий досвід для реекспорту війни, можливо, там, в Індо-Тихоокеанському регіоні", - сказав президент.

На його думку, така співпраця Росії та КНДР демонструє слабкість Путіна.

"Жоден правитель у Москві ніколи не опустився б жебракувати в Пхеньяні, якщо не зіткнеться з критичними проблемами. Тому ми повинні продовжувати тиск на Росію. Це те, що гарантує, що наші солдати отримають необхідну зброю. Ось для чого санкції. І я прошу всіх наших партнерів - особливо США та ЄС - посилити жар в енергетичному секторі Росії", - сказав Зеленський.

Він вважає, що санкції потрібно запровадити проти всіх елементів російської енергетики, а російський танкерний флот має бути зупинений. Адже військовий бюджет Росії на 2025 рік на 25% перевищує торішній.

"Якщо ми хочемо зупинити вбивства, ми повинні перекрити грошовий потік Путіна. Путін почне думати про мир лише тоді, коли його найближче оточення скаже йому, що у нього закінчилися гроші", - підкреслив Зеленський.

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, відбулась зустріч у форматі "Рамштайн, на якій востаннє був присутнім міністр оборони США Ллойд Остін.

На цьому засіданні Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить 500 мільйонів доларів.