"Роблять заради грошей": Орбан звинуватив західних лідерів у бажанні перемогти РФ
Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував лідерів країн Заходу за їх бажання "перемогти Росію військовим шляхом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю політика телеканалу HirTV. .
За словами Орбана, західні лідери прагнуть перемогти Росію заради грошей та влади. Також він вважає, що європейці хочуть повернутись у 90-ті роки.
"Західні лідери, які стали на стежку війни, хочуть перемогти Росію військовим шляхом. Їхній геніальний план абсолютно простий, тому що йдеться про гроші, які дають вплив і владу", - сказав він.
Також угорський прем'єр заявив, що США зараз просувають ідею надання кредиту Україні на $40 млрд під європейські гарантії.
Проросійський політик додав, що Україна зараз "занурилася у боргах", але раніше була багатою країною.
Нагадаємо, що на початку червня Віктор Орбан оголосив про намір створити так звану "коаліцію світу" в Європарламенті після виборів та зміни його складу. За задумом політика, вона має сфокусуватися на примусі України до переговорів із Росією, а не допомоги для протистояння.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Угорщина візьме участь у саміті світу у Швейцарії 15-16 червня. Країну представить міністр закордонних справ Петер Сійярто.
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