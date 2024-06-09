"Роблять заради грошей": Орбан звинуватив західних лідерів у бажанні перемогти РФ

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував лідерів країн Заходу за їх бажання "перемогти Росію військовим шляхом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю політика телеканалу HirTV . .

За словами Орбана, західні лідери прагнуть перемогти Росію заради грошей та влади. Також він вважає, що європейці хочуть повернутись у 90-ті роки.

"Західні лідери, які стали на стежку війни, хочуть перемогти Росію військовим шляхом. Їхній геніальний план абсолютно простий, тому що йдеться про гроші, які дають вплив і владу", - сказав він.

Також угорський прем'єр заявив, що США зараз просувають ідею надання кредиту Україні на $40 млрд під європейські гарантії.

Проросійський політик додав, що Україна зараз "занурилася у боргах", але раніше була багатою країною.