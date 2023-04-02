Роблять попкорн з окупантів. Прикордонники показали роботу з дроном

В ДПСУ показали роботу українського військового на псевдо "Кукурудза". Готуючи дрон до роботи військовий вмикає пристрій, під‘єднує вибухівку та підіймає його в повітря.

Після чого, за словами прикордонників, БПЛА опускає на голови окупантів вибухову "кару з небес".

Нагадаємо, сьогодні українські військові показали відео, як вони з Javelin підбили російський танк.

Окрім того, українські захисники показали знищення російського складу боєприпасів на відео.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.