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Роблять попкорн з окупантів. Прикордонники показали роботу з дроном

Фото: прикордонники показали роботу з дроном (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 2 квітня, прикордонники показали, як готують дрон до знищення окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

В ДПСУ показали роботу українського військового на псевдо "Кукурудза". Готуючи дрон до роботи військовий вмикає пристрій, під‘єднує вибухівку та підіймає його в повітря.

Після чого, за словами прикордонників, БПЛА опускає на голови окупантів вибухову "кару з небес".

Нагадаємо, сьогодні українські військові показали відео, як вони з Javelin підбили російський танк.

Окрім того, українські захисники показали знищення російського складу боєприпасів на відео.

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