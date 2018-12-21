Проблема регуляции рынка найма иностранных рабочих. Как избежать недобросовестного отношения?

Обман и несоответствие описанию вакансии

Одна из наиболее ощутимых проблем в мире - трудоустройство иностранцев в разных странах. Это связано, в первую очередь, с огромным потоком желающих получить высокооплачиваемую работу в соседнем или дальнем государстве. Дело в том, что далеко не всегда желания человека могут соответствовать действительности, поэтому следует разобрать проблему трудоустройства с другой стороны. Регуляция рынка найма - сложный процесс, который требует постоянного контроля. Конечно, существуют различные инстанции и институты, которые постоянно изучают данный вопрос, но, к сожалению, его решение не всегда представляется возможным и эффективным.

Обман и несоответствие описанию вакансии - основная причина, по которой многие теряют веру и не желают ехать в другую страну. По опыту специалистов в разных сферах, довольно проблематично найти действительно проверенное трудоустройство - нужны или знакомые, или денежные средства. Как же быть в случае, если потребуется устроиться на хорошую работу и куда обращаться, если человек не хочет быть обманутым?

Профсоюз иностранных рабочих G&C - пожалуй, наиболее правильное и грамотное решение как с финансовой, так и с временной точки зрения. Вы будете уверены в безопасности на высоком уровне.

Рынок найма иностранных специалистов действительно регулируется недостаточно. В связи с коррупцией, обманом и прочими причинами, самому устроиться в хорошую компанию практически невозможно. Такая проблематика наблюдается не только в Европе, но и по всему миру. Чтобы найти ее решение, наверняка потребуются долгие годы, но выход есть всегда.

Вклад G&C в решение сложной задачи

По статистике, более 73 % иностранных компаний заинтересованы в том, чтобы нанимать именно специалистов с других государств. Это происходит только по одной причине - финансовая выгода. Однако далеко не все иностранные компании, предлагающие работу, не могут гарантировать отличные условия работы и отдыха. Решить данную проблему поможет сертификат ORDER от представительства G&C - профсоюз иностранных рабочих.

Если компания, которая предлагает работу иностранцу, получила сертификат ORDER от международного профсоюза, то она автоматически становится проверенным работодателем и соответствующим протоколу сертификации ORDER, что гарантирует самые лучшие условия. Безопасность и надежность работодателя является ключевым фактором, если необходимо получить поток ответственных сотрудников из другой страны. Рабочий собирающиеся ехать на заработки заграницу, должен в обязательном порядке, поинтересоваться, есть ли у рекрутинговой компании или y прямого работодателя сертификат ORDER, от международного профсоюза иностранных рабочих G&C. Будьте бдительны и заботьтесь о своей безопасности!

G&C МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОФСОЮЗ ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ