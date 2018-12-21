Проблема регулювання ринку найму іноземних робітників. Як уникнути несумлінного ставлення?

Обман і невідповідність опису вакансії

Одна з найбільш відчутних проблем у світі - працевлаштування іноземців в різних країнах. Це пов'язано, в першу чергу, з величезним потоком охочих отримати високооплачувану роботу в сусідньому або далекому державі. Справа в тому, що далеко не завжди бажання людини можуть відповідати дійсності, тому слід розібрати проблему працевлаштування з іншого боку. Регулювання ринку найму - складний процес, який вимагає постійного контролю. Звичайно, існують різні інстанції та інститути, які постійно вивчають дане питання, але, на жаль, його рішення не завжди представляється можливим і ефективним.

Обман і невідповідність опису вакансії - основна причина, по якій багато втрачають віру і не бажають їхати в іншу країну. З досвіду фахівців у різних сферах, досить проблематично знайти дійсно перевірена працевлаштування - потрібні або знайомі, або грошові кошти. Як же бути у випадку, якщо буде потрібно влаштуватися на хорошу роботу і куди звертатися, якщо людина не хоче бути обдуреним?

Профспілка іноземних робітників G&C - мабуть, найбільш правильне і грамотне рішення як з фінансової, так і з часової точки зору. Ви будете впевнені в безпеці на високому рівні.

Ринок найму іноземних фахівців дійсно регулюється недостатньо. У зв'язку з корупцією, обманом та іншими причинами, самому влаштуватися на хорошу компанію практично неможливо. Така проблематика спостерігається не тільки в Європі, але і по всьому світу. Щоб знайти її рішення, напевно, будуть потрібні довгі роки, але вихід є завжди.

Внесок G&C рішення складної задачі

За статистикою, понад 73 % іноземних компаній зацікавлені в тому, щоб наймати саме фахівців з інших держав. Це відбувається тільки з однієї причини - фінансова вигода. Однак далеко не всі іноземні компанії, що пропонують роботу, не можуть гарантувати відмінні умови роботи і відпочинку. Вирішити цю проблему допоможе сертифікат ORDER від представництва G&C - профспілка іноземних робітників.

Якщо компанія, яка пропонує роботу іноземцю, отримала сертифікат ORDER від міжнародного профспілки, то вона автоматично стає перевіреним роботодавцем і відповідним протоколом сертифікації ORDER, що гарантує найкращі умови. Безпека і надійність роботодавця є ключовим фактором, якщо необхідно отримати потік відповідальних співробітників з іншої країни. Робочий збираються їхати на заробітки за кордон, повинен в обов'язковому порядку, поцікавитися, чи є у рекрутингової компанії або y прямого роботодавця сертифікат ORDER, від міжнародного профспілки іноземних робітників G&C. Будьте пильні і дбайте про свою безпеку!

G&C МІЖНАРОДНИЙ ПРОФСПІЛКА ІНОЗЕМНИХ РОБІТНИКІВ