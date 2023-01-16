Робить це, щоб дезорієнтувати нас: ГУР про різні сценарії чергового нападу РФ

За його словами, всі мають право на аналіз такої інформації. Однак він зауважив, що у ворога є не один сценарій можливого повторного нападу. При цьому окупанти дуже часто розповсюджують дезінформацію.

"Ворог готує різні сценарії. І частково займається, зокрема, дезінформацією, роблячи вкидання через різні інструменти тих чи інших напрямків, щоб дезорієнтувати нас. Від дуже "екзотичних", як, наприклад, десант на Одесу. Тому що станом зараз це виглядає суїцидальним напрямком для ворога. Проте ми бачили й інші їхні суїцидальні дії", - сказав він Юсов.

Він зауважив, що у найближчий час загрози залучення Білорусі до вторгнення Росії в Україну - немає.

"Але проте це також ризик, на який ми маємо звертати увагу", - сказав він.

Окрім цього у розвідці вважають, що президент Росії Володимир Путін притримується своєї стратегічної цілі - геноцидної війни, знищення українського народу й держави.

"Це означає, що нам потрібно більше підтримки, більше зброї, більше санкцій. І, безумовно, готуватися до подальшої деокупації українських територій, перемоги та звільнення України від загарбників. Повірте, всі ці сценарії Україна відпрацьовує", - заявив Юсов.