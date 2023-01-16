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Делает это, чтобы дезориентировать нас: ГУР о разных сценариях очередного нападения РФ

Фото: главное управление разведки Минобороны Украины (militarist.ua)
Автор: Наталья Кава

Российские военные могут иметь разные сценарии и направления возможного повторного нападения. Однако большинство доступной информации - ложная.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24 канал.

По его словам, у всех есть право на анализ такой информации. Однако он отметил, что у врага есть не один сценарий возможного повторного нападения. При этом оккупанты очень часто распространяют дезинформацию.

"Враг готовит разные сценарии. И частично занимается, в частности, дезинформацией, делая вбрасывание через разные инструменты тех или иных направлений, чтобы дезориентировать нас. От очень "экзотических", как, например, десант в Одессу. Потому что состоянием сейчас это выглядит суицидальным направлением. для врага. Однако мы видели и другие их суицидальные действия", - сказал он Юсов.

Он отметил, что в ближайшее время угрозы привлечения Беларуси к вторжению России в Украину нет.

"Но, однако, это также риск, на который мы должны обращать внимание", - сказал он.

Кроме того, в разведке считают, что президент России Владимир Путин придерживается своей стратегической цели - геноцидной войны, уничтожения украинского народа и государства.

"Это значит, что нам нужно больше поддержки, больше оружия, больше санкций. И, безусловно, готовиться к дальнейшей деоккупации украинских территорий, победе и освобождению Украины от захватчиков. Поверьте, все эти сценарии Украина отрабатывает", - заявил Юсов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия пытается использовать украинских журналистов для проведения новых информационно психологических операций (ИПСО). В них будут фигурировать журналисты.

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