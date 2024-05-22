"Робить порівняно мало". У Німеччині закликали Париж прискорити постачання зброї в Україну

"У нас є проблема, що в той час, як Польща робить багато як сусідня країна, в той час, як Німеччина робить багато, Франція робить порівняно мало", - заявила вона.

Крім цього Штрак-Ціммерманн закликала західних міністрів відправити більше зброї, боєприпасів і систем ППО в Україну, і зробити це швидко.

"В України немає часу, і все, все, все має відбуватися набагато швидше. Я очікую, що Франція, саме тому, що вона є важливою країною, не тільки виголошує гучні промови, а й підкріплює свої слова діями", - наголосила вона.

Кільський інститут Німеччини, який займається збором даних про внесок країн у війну в Україну, вважає Францію явною відстаючою державою, коли йдеться про військову допомогу - далеко позаду Німеччини, яка поступається лише Сполученим Штатам.