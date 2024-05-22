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"Робить порівняно мало". У Німеччині закликали Париж прискорити постачання зброї в Україну

Фото: голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала Францію прискорити постачання зброї в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"У нас є проблема, що в той час, як Польща робить багато як сусідня країна, в той час, як Німеччина робить багато, Франція робить порівняно мало", - заявила вона. 

Крім цього Штрак-Ціммерманн закликала західних міністрів відправити більше зброї, боєприпасів і систем ППО в Україну, і зробити це швидко.

"В України немає часу, і все, все, все має відбуватися набагато швидше. Я очікую, що Франція, саме тому, що вона є важливою країною, не тільки виголошує гучні промови, а й підкріплює свої слова діями", - наголосила вона. 

Кільський інститут Німеччини, який займається збором даних про внесок країн у війну в Україну, вважає Францію явною відстаючою державою, коли йдеться про військову допомогу - далеко позаду Німеччини, яка поступається лише Сполученим Штатам.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина виступає одним із ключових гравців у наданні всебічної допомоги Україні, постачаючи їй озброєння, а також надаючи політичну та фінансову підтримку. Німецька військова допомога відіграє критично важливу роль в обороноздатності України.

Окрім військової сфери, Німеччина активно сприяє інтеграції України до Європейського союзу. Канцлер Олаф Шольц особисто бере участь у просуванні цього питання.

Проте не всі аспекти співпраці вирішено остаточно. Зокрема, тривають переговори про передачу Україні ракет дальнього радіуса дії "Таурус", попри заперечення з боку Шольца.

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