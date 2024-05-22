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"Делает сравнительно мало". В Германии призвали Париж ускорить поставки оружия в Украину

Фото: глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала Францию ускорить поставки оружия в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"У нас есть проблема, что в то время как Польша делает много как соседняя страна, в то время как Германия делает много, Франция делает сравнительно мало", - заявила она. 

Помимо этого Штрак-Циммерманн призвала западных министров отправить больше оружия, боеприпасов и систем ПВО в Украину, и сделать это быстро.

"У Украины нет времени, и все, все, все должно происходить гораздо быстрее. Я ожидаю, что Франция, именно потому, что она является важной страной, не только произносит громкие речи, но и подкрепляет свои слова действиями", - подчеркнула она. 

Кильский институт Германии, который занимается сбором данных о вкладе стран в войну в Украину, считает Францию явным отстающим государством, когда речь заходит о военной помощи, - далеко позади Германии, которая уступает только Соединенным Штатам.

Помощь Украине от Германии

Германия выступает одним из ключевых игроков в оказании всесторонней помощи Украине, поставляя ей вооружение, а также предоставляя политическую и финансовую поддержку. Немецкая военная помощь играет критически важную роль в обороноспособности Украины.

Помимо военной сферы, Германия активно содействует интеграции Украины в Европейский союз. Канцлер Олаф Шольц лично участвует в продвижении этого вопроса.

Тем не менее, не все аспекты сотрудничества решены окончательно. В частности, ведутся переговоры о передаче Украине ракет дальнего радиуса действия "Таурус", несмотря на возражения со стороны Шольца.

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