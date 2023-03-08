Зеленський: фронт, оборона, битва за Бахмут і весь Донбас - перший пріоритет

Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 березня, провів нараду з військовими та розвідкою, на якій обговорили фронт, оборону, битву за Бахмут та увесь Донбас.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
"Провів нараду з військовими, розвідкою. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут і увесь Донбас. Це перший пріоритет. Робимо все для того, щоб наші тактичні кроки спрацювали на стратегічне завдання - на успіх України в битві за всю тимчасово окуповану територію нашої держави", - сказав Зеленський.
Президент також подякував усім воїнам, які борються за Україну.
"Дякую всім, хто захищає позиції, усім, хто відбиває штурми, усім, хто допомагає своїм вогнем тим, хто поруч із ним веде бій. Дуже важливо, що фронт - це не якась лінія на мапі, це - люди, це стійкість, це готовність битися, це опора одне для одного, це допомога одне одному", - наголосив глава держави.
Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, Бахмут не має бути оточений, оскільки наші люди - це головне. Втім оборона міста дозволяє українській армії паралельно готувати контрнаступ.
Раніше президент пояснив стратегічну важливість оборони Бахмута. Він заявив, Україна продовжує обороняти місто та не виводить війська, оскільки у разі окупації міста для росіян відкриється дорога до інших населених пунктів Донецької області.
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