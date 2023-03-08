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Делаем все, чтобы тактические шаги сработали на стратегическую задачу, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 марта, провел совещание с военными и разведкой, на котором обсудили фронт, оборону, битву за Бахмут и весь Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Провел совещание с военными, разведкой. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс. Это первый приоритет. Делаем все для того, чтобы наши тактические шаги сработали на стратегическую задачу - на успех Украины в битве за всю временно оккупированную территорию нашего государства ", - сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил всех воинов, которые борются за Украину.

"Спасибо всем, кто защищает позиции, всем, кто отражает штурмы, всем, кто помогает своим огнем тем, кто рядом с ним ведет бой. Очень важно, что фронт - это не какая-то линия на карте, это - люди, это устойчивость, это готовность сражаться, это опора друг для друга, это помощь друг другу", - подчеркнул глава государства.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Бахмут не должен быть окружен, поскольку наши люди - это главное. Впрочем, оборона города позволяет украинской армии параллельно готовить контрнаступление.

Ранее президент объяснил стратегическую важность обороны Бахмута. Он заявил, что Украина продолжает оборонять город и не выводит войска, поскольку в случае оккупации города для россиян откроется дорога в другие населенные пункты Донецкой области.

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Владимир ЗеленскийДонбассДонецкая областьБахмутВойна России против Украины