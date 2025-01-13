Робила фото біля парламенту напередодні атаки 1 січня: киянці повідомлено підозру

За даними слідства, на початку листопада минулого року жінка через Telegram отримала пропозицію відзняти радіолокаційні станції у Київській області та надіслати фото замовнику. За роботу їй обіцяли заплатити 500 доларів США, втім оплатили лише послуги таксі.

А вже 31 грудня 2024 року вона отримала нове завдання - сфотографувати блокпост в урядовому кварталі поблизу будівлі парламенту. Фото у той же день жінка надіслала замовнику.

Після цього, вже наступного дня, 1 січня 2025 року, саме цей район столиці атакували російські дрони. Тоді внаслідок ворожої атаки загинула родина науковців.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Архівне фото: киянка фотографувала урядовий квартал за день до атаки 1 січня (t.me/pgo_gov_ua)

Атака РФ на Київ 1 січня

Російська армія у новорічну ніч атакувала Київ дронами. Зокрема, у Печерському районі сталися пожежі, наприклад, у Києві горів дах корпусу Нацбанку через атаку "Шахедів".

Попередньо повідомлялось про одну постраждалу жінку. Потім кількість постраждалих в Києві поступово зросла до 7 людей. Ще дві людини загинули.