Робила "бізнес" на ухилянтах. СБУ затримала голову ВЛК Житомирської області

За інформацією правоохоронців, голова обласної ВЛК діяла разом зі співробітниками обласного військкомату, адвокатом та чиновницею місцевої лікарні. Вони підробляли для чоловіків документи, у які вписували важкі діагнози, що дозволяло згодом перетнути кордон.

Фото: голову ВЛК Житомирської області спіймали на хабарі (t.me/SBUkr)

СБУ з'ясувала, що вартість таких послуг становила від 2,5 до 5 тисяч доларів і вона залежала від терміновості "замовлення". Як зазначають силовики, отримані гроші зловмисники розподіляли між собою.

"Між фігурантами був чіткий розподіл злочинних "обов'язків". Так, наприклад, адвокат підбирав потенційних "клієнтів", голова ВЛК та чиновник медзакладу фальсифікували медичні довідки, а працівники облвійськкомату "супроводжували" їх у своєму відомстві", - уточнюють у СБУ.

Голову військово-лікарської комісії, адвоката та чиновника медустанови було затримано під час отримання хабара. У ході обшуків правоохоронці виявили 35 тисяч доларів.

Наразі всі підозрювані перебувають під вартою.

Неякісна робота ВЛК

Нагадаємо, ще вчора президент України Володимир Зеленський заявляв про неякісну роботу в нашій країні військово-лікарських комісій. За його словами, про неї розповіли йому військові під час візиту до Донецької області.

Глава держави анонсував рішення, які мають виправити цю проблему.