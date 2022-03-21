Ярно Хабихт, ВОЗ: Переговоры о гуманитарных конвоях идут на самом высоком уровне

С началом полномасштабного вторжения России украинская медицинская система столкнулась с самыми сложными вызовами за всю свою современную историю. Днем и ночью наши медики спасают сотни людей, пострадавших в ходе боевых действий. Не смотря ни на что они продолжают свою работу в операционных, роддомах, убежищах и на улицах. Но даже они становятся мишенями для вражеских ракет, бомб и танков.

При этом во многие регионы значительно усложнился подвоз лекарств и других критически важных медицинских поставок. Даже в сравнительно безопасных областях можно найти далеко не все нужные медикаменты, особенно для людей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.

Отдельная трагедия – это временно оккупированные и осажденные города, куда агрессор не пропускает даже гуманитарные конвои с водой, едой и вещами первой необходимости. Обо всем этом РБК-Украина поговорило с представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине, доктором Ярно Хабихтом.

– Сколько людей пострадали в Украине в результате боевых действий с 24 февраля?

– В Украине многое изменилось, когда произошла эскалация и началась война. По данным правозащитных организаций, по всей стране среди мирного населения пострадало уже свыше 2 тысяч человек. Помимо этого, как ВОЗ, мы обеспокоены атаками на медицинскую инфраструктуру. По последней информации зафиксировано уже 46 таких случаев.

Это число, к сожалению, с каждым днем ​​увеличивается. В соответствии с нашим мандатом и резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения от 2012 года, мы отслеживаем такие атаки. Мы отслеживаем и подтверждаем ряд нападений на медицинские учреждения, машины скорой помощи, есть, к сожалению, жертвы и среди медицинских работников.

Все эти атаки означают, что сотрудники сферы здравоохранения вынуждены опасаться за свои собственные жизни. Это неприемлемо. Медсестрам и врачам в Украине приходится бороться за свою жизнь. Они должны быть уверены, что на них не нападут, пока они поддерживают мирных жителей, лечат их раны и обеспечивают поставки лекарств. Проблема и в том, что люди боятся посещать врачей, потому что они могут подвергнуться нападению.

Медики и больницы тоже стали мишенями оккупантов (фото: GettyImages)

ВОЗ призывает к тому, чтобы медицинские учреждения оставались нейтральными и защищенными. Поскольку это имеет влияние на повседневную работу медицинских работников, а также на гражданских лиц и людей, нуждающихся в лечении.

Мы также видим, что в больших городах больницы в основном могут и вынуждены лечить травмы. Это очень нужно и мы хотим поблагодарить медиков, как делали это во времена COVID. Сейчас понадобилось все мужество, которое есть у медсестер, врачей и вспомогательного персонала, чтобы продолжать эту работу, и это невообразимый стресс для них, их семей, но они действительно спасают жизни.

– Как война, по вашим оценкам, повлияет на медицинскую систему в Украине в краткосрочной и более долгой перспективе?

– Сегодня я даже не могу представить, что такое долгосрочная перспектива. Мы ожидаем, что система здравоохранения сможет функционировать и поддерживать гражданское население.

Миллионы людей, больше 10% украинцев, были вынуждены покинуть свои дома. Некоторые из них сейчас в западных регионах, сейчас каждый пятый человек там – это внутренне перемещенное лицо. Более 3,5 миллиона человек покинули Украину. Это самый быстрорастущий миграционный кризис на данный момент. В других странах такое количество людей выезжает в течение года-двух. Здесь же речь идет о неделях. Это будет иметь огромные последствия для медицинской системы.

Эти люди имеют разные потребности. Мы видим все больше и больше пациентов, в том числе детей, нуждающихся в лечении рака, хронических заболеваний, гипертонии, диабета, а также в гемодиализе. Система здравоохранения вынуждена адаптироваться ко всему этому в военное время, и это очень, очень сложно.

Десятки сотрудников ВОЗ в Киеве, Львове и других городах делают все, что нужно, чтобы поставки продолжались. На сегодня вместе с властями мы добились того, что медицинские принадлежности действительно есть на местах. У нас есть специальные наборы для травматологии и хирургии, и они дошли до разных городов.

Один такой набор может помочь вылечить 150 травмированных пациентов. Также он дает возможность предоставить базовую первичную помощь и необходимые медикаменты для 15 000 человек в течение трех месяцев. Так что очень, очень важно, чтобы эти комплекты были доступны. Они уже доставлены в Киев, Сумы, Харьков, Днепр, Краматорск, Запорожье, Житомир и Черкассы.

Медицинская система адаптируется ежедневно, чтобы обеспечивать помощь и уход. И мы здесь, чтобы гарантировать, что все, что необходимо, будет доставлено туда, где это необходимо. И это не только ВОЗ, но и многие другие партнеры. В ООН мы видим огромную солидарность с Украиной, чтобы помочь ей во времена войны.

ВОЗ доставила в Украину уже 100 тонн помощи, на подходе еще 118 (фото: ВОЗ в Украине)

– Вы назвали несколько городов, в которые удается доставить медицинскую помощь. Что с теми городами, которые находятся либо в осаде, как Мариуполь или Чернигов, либо на временно оккупированной территории, как Херсон? Ведутся ли переговоры, чтобы вы могли получить туда доступ и помочь людям?

– ВОЗ работает над тем, чтобы медицинские наборы были доступны там, где это возможно. Сейчас пять самолетов прибывают в Польшу. Мы обеспечиваем поставки, в том числе машин скорой помощи, во Львов и дальше.

Затем вся система ООН ведет переговоры об урегулировании конфликта и чтобы были обеспечены гуманитарные конвои. Например, в Мариуполь, где мы видели атаки на медицинскую инфраструктуру, где нужны не только лекарства, но и вода, еда, одеяла и убежища.

На этом сосредоточены усилия разных агенств внутри ООН. Наши коллеги ведут переговоры на самом высоком уровне. Так что не только ВОЗ, но и вся система ООН должна гарантировать, что эти конвои могут передвигаться. В последние дни было очень трудно, например, добраться до Сум. Но я очень благодарен всем, кто выполнял эту работу, водителям грузовиков, которые на самом деле рискуют своей жизнью.

Мы очень стараемся. Переговоры проходят на самом высоком уровне, наша роль заключается в поддержке. Но мое сердце сейчас с теми украинцами, которые находятся в районах, куда очень трудно добраться.

– Вы упомянули людей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Они нуждаются в специфических лекарствах, которые сейчас очень сложно достать даже в западных регионах Украины. Возможна ли с вашей стороны адресная помощь или вы предоставляете ее через правительство?

– Это именно та дискуссия, которую я ежедневно веду с министром Виктором Ляшко, о том, как узнать потребности начиная одной больницей и заканчивая всем Министерством здравоохранения. Чтобы все это было собрано в одном списке и передано международному сообществу, другим нашим организациям-партнерам.

Мы координируем этот процесс. Министерство здравоохранения только недавно опубликовало перечень лекарств, которые также необходимы. Так что теперь мы ежедневно пересматриваем эти списки и смотрим, кто из партнеров может это обеспечить. Кроме того, ВОЗ с партнерами также обсуждает со странами ЕС возможную эвакуацию некоторые пациентов. Онкобольные дети уже были вывезены в соседние страны. Есть много дискуссий и о пациентах с другими заболеваниями.

Система здравоохранения в Украине вынуждена переориентироваться на лечение травм. Мы же должны обеспечить, чтобы наиболее уязвимые пациенты могли получить помощь в других странах, а местные больницы были обеспечены медикаментами. В моих обсуждениях с властями я понимаю, что здесь очень много преданных своему делу медсестер и врачей, которые работают каждый день, и нам нужно следить за тем, чтобы у них было то, что нужно для спасения жизней.

На помощь украинским медикам едут иностранные врачи (фото: ВОЗ в Украине)

– С учетом нагрузки на украинские больницы и медиков, возможно ли, что гуманитарные организации откроют в Украине собственные мобильные госпитали?

– В подобных ситуациях международное сообщество формирует бригады экстренной медицинской помощи. Это могут быть как простые медбригады, оказывающие первичную помощь, так и очень сложные, которые проводят хирургические операции и приезжают с собственными полевыми госпиталями.

Мы уже знаем о группах врачей и медсестер, которые готовы приехать из Великобритании, США, Германии и других стран. Некоторые из них едут с полным набором оборудования, полевыми госпиталями и машинами скорой помощи. Другие будут работать в медицинских учреждениях, которые уже есть в Украине.

Так что определенно будут прибывать гуманитарные и медицинские работники. Самое главное, чтобы они были хорошо скоординированы и работали рука об руку с украинскими врачами и медсестрами, которые спасают жизни, как и мы. Так что коротко отвечая на ваш вопрос: будет ли больше медицинских работников из других стран, а также дополнительные полевые госпитали и машины скорой помощи? Да, будут.

– Считаете ли вы с точки зрения вашего мандата и норм международного права, что в Украине в целом или отдельных ее регионах, происходит гуманитарная катастрофа?

– Мы видим, что в Украине идет война. Многие люди покидают свои дома. И на все это нужен гуманитарный ответ. В разных городах ситуация очень сильно отличается. Дело не столько в терминологии, а в том, как мы можем поддерживать в этих регионах работу и жизнь украинцев.

– Часто в Украине звучат призывы к странам и организациям, которые хотят помочь, что сперва нужно выяснить здесь на месте какие нужды на самом деле сейчас в приоритете. К примеру, что одежда и медицинские маски, которыми забиты некоторые гуманитарные грузы, не нужны. В то время как не хватает тех же лекарств. Делитесь ли вы информацией с другими донорами о реальных потребностях?

– Ситуация развивается и меняется ежедневно. Мы пытаемся оценить потребности наилучшим образом. Нам нужно смотреть от села к городу, от медучреждения до области. Мы получаем необходимые сигналы как от властей на местном уровне, так и на уровне страны. Еще я вижу очень много писем с запросами о потребностях. Мы объединяем вместе два этих канала.

Также я хотел бы поблагодарить всех волонтеров в Украине. Мы обращаемся к международным партнерам, смотрим что может сделать ВОЗ своими силами и делаем это. Но с первых дней волонтеры мобилизовались, потому что они куда лучше видят все эти потребности, они здесь. У ВОЗ есть команда по всей стране, но нас всего сто человек, а в Украине миллионы людей, которые на самом деле знают, что происходит на местах.

Со своей стороны мы смотрим, что можно и нужно доставить в Украину, – уже привезли 100 тонн помощи. На пути к Жешуву еще 118 тонн, они прибудут в начале недели, а дальше будут доставлены во Львов. В то же время я знаю, что и многие другие занимаются сбором и поставками лекарств. Поэтому я действительно благодарю всех, от медицинских работников до волонтеров, которые проделывают огромную работу. И я очень хочу, чтобы все они оставались в безопасности, передвигаясь по стране и поддерживая украинцев.