В РНБО звернулися до Telegram-каналів: є декілька вимог

Секретар РНБО прокоментував тему діяльності Telegram-каналів, яка активно обговорюється в Україні останніми днями.

Данілов вважає, що головна небезпека у діяльності Telegram-каналів - це анонімність. На його думку, ім'я осіб, які поширюють інформацію на мільйонну аудиторію, повинне бути відоме. Він нагадав, що у мережі неодноразово поширювали фотографії результатів роботи ППО, пересування військових, місця дислокації ЗСУ.

Другою важливою деталлю залишається дезінформація. Данілов нагадав, що кремлівський режим перед вторгненням в Україну і зараз вкладає багато коштів до дискредитації військових та української влади.

"До цього часу в Україні популярна мережа Telegram-каналів, що адмініструются 85-м головним центром спеціальної служби гу Генштабу ЗС РФ (підрозділ психологічних операцій ЗСУ РФ). Саме через ці канали нам розповідають про "зрив мобілізації", "провал контрнаступу", "зраду союзників", "втому Заходу" і як висновок - "необхідні поступки і перемовини"", - пояснив він.

Данілов нагадав українцям, що загроза впливу зі сторони путінського режиму у Telegram така ж реальна, як і загроза ракетних ударів.

Третім важливим аспектом секретар РНБО назвав відкритість, патріотична позиція та об’єктивне висвітлення даних.

Данілов назвав головні умови для українських Telegram-каналів:

деанонімізація діяльності і дотримання в їх роботі загальноприйнятих журналістських стандартів;

медіаграмотність і постійна робота з виявлення і викриття фактів дезінформації та маніпуляцій.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що дискусії про обмеження діяльності Telegram-каналів точаться вже давно. Один з першим про це заговорив колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Нещодавно віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна заявив про небезпеку з боку анонімних Telegram-каналів. За його словами, останнім часом в Україні спостерігається зростання популярності анонімних пабліків.