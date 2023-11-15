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В РНБО звернулися до Telegram-каналів: є декілька вимог

Фото: секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Telegram-канали в Україні повинні дотримувати прозорості у своїй діяльності. Головна вимога до пабліків - це усунення анонімності.

Таку заяву зробив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook.

Секретар РНБО прокоментував тему діяльності Telegram-каналів, яка активно обговорюється в Україні останніми днями.

Данілов вважає, що головна небезпека у діяльності Telegram-каналів - це анонімність. На його думку, ім'я осіб, які поширюють інформацію на мільйонну аудиторію, повинне бути відоме. Він нагадав, що у мережі неодноразово поширювали фотографії результатів роботи ППО, пересування військових, місця дислокації ЗСУ.

Другою важливою деталлю залишається дезінформація. Данілов нагадав, що кремлівський режим перед вторгненням в Україну і зараз вкладає багато коштів до дискредитації військових та української влади.

"До цього часу в Україні популярна мережа Telegram-каналів, що адмініструются 85-м головним центром спеціальної служби гу Генштабу ЗС РФ (підрозділ психологічних операцій ЗСУ РФ). Саме через ці канали нам розповідають про "зрив мобілізації", "провал контрнаступу", "зраду союзників", "втому Заходу" і як висновок - "необхідні поступки і перемовини"", - пояснив він.

Данілов нагадав українцям, що загроза впливу зі сторони путінського режиму у Telegram така ж реальна, як і загроза ракетних ударів.

Третім важливим аспектом секретар РНБО назвав відкритість, патріотична позиція та об’єктивне висвітлення даних.

Данілов назвав головні умови для українських Telegram-каналів:

  • деанонімізація діяльності і дотримання в їх роботі загальноприйнятих журналістських стандартів;
  • медіаграмотність і постійна робота з виявлення і викриття фактів дезінформації та маніпуляцій.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що дискусії про обмеження діяльності Telegram-каналів точаться вже давно. Один з першим про це заговорив колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Нещодавно віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна заявив про небезпеку з боку анонімних Telegram-каналів. За його словами, останнім часом в Україні спостерігається зростання популярності анонімних пабліків.

 

 

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РНБОTelegramОлексій Данілов