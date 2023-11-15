В РНБО звернулися до Telegram-каналів: є декілька вимог

Telegram-канали в Україні повинні дотримувати прозорості у своїй діяльності. Головна вимога до пабліків - це усунення анонімності.
Таку заяву зробив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook.
Секретар РНБО прокоментував тему діяльності Telegram-каналів, яка активно обговорюється в Україні останніми днями.
Данілов вважає, що головна небезпека у діяльності Telegram-каналів - це анонімність. На його думку, ім'я осіб, які поширюють інформацію на мільйонну аудиторію, повинне бути відоме. Він нагадав, що у мережі неодноразово поширювали фотографії результатів роботи ППО, пересування військових, місця дислокації ЗСУ.
Другою важливою деталлю залишається дезінформація. Данілов нагадав, що кремлівський режим перед вторгненням в Україну і зараз вкладає багато коштів до дискредитації військових та української влади.
"До цього часу в Україні популярна мережа Telegram-каналів, що адмініструются 85-м головним центром спеціальної служби гу Генштабу ЗС РФ (підрозділ психологічних операцій ЗСУ РФ). Саме через ці канали нам розповідають про "зрив мобілізації", "провал контрнаступу", "зраду союзників", "втому Заходу" і як висновок - "необхідні поступки і перемовини"", - пояснив він.
Данілов нагадав українцям, що загроза впливу зі сторони путінського режиму у Telegram така ж реальна, як і загроза ракетних ударів.
Третім важливим аспектом секретар РНБО назвав відкритість, патріотична позиція та об’єктивне висвітлення даних.
Данілов назвав головні умови для українських Telegram-каналів:
Нагадаємо, що дискусії про обмеження діяльності Telegram-каналів точаться вже давно. Один з першим про це заговорив колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Нещодавно віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна заявив про небезпеку з боку анонімних Telegram-каналів. За його словами, останнім часом в Україні спостерігається зростання популярності анонімних пабліків.
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