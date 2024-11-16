В РНБО заявили про плани призвати ще понад 160 тисяч: що каже Зеленський

"Говорити точну цифру - це неправильно. Я здивований секретарем РНБО. Не знав, що він розповсюджує цю інформацію", - сказав він.

За словами президента, він не погоджується з цифрами, бо не можна говорити про точну цифру, бо є питання, завдання.

"Якщо не вистачає людей на фронті, - це відповідь, чи мобілізували сотні тисяч людей чи ні. Чи я знаю, скільки мобілізували після цього закону? Так. Чи достатньо? Ні. Чому? Ну, тому що, все ж таки, найголовніше - люди. Хочеться, щоб з такими кроками все робили з розумом. А тому, якщо не вистачає, то точно ніякі пів мільйона ніхто не мобілізував", - зазначив Зеленський.