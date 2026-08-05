РНБО затвердила План стійкості Києва, - Клименко

Під час засідання РНБО під головуванням президента Володимира Зеленського члени Ради затвердили План стійкості Києва. За словами Клименка, його реалізація вже розпочалася.

Крім того, учасники засідання проаналізували виконання Комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст. Заслухали доповіді прем'єр-міністра, членів уряду, начальників Дніпропетровської, Одеської, Львівської, Херсонської, Чернігівської, Запорізької та Полтавської обласних військових адміністрацій, а також міських голів Києва і Львова.

Як зазначив секретар РНБО, минула зима стала одним із найскладніших випробувань для України. Саме тому навесні цього року були схвалені комплексні плани стійкості регіонів і міст, а тепер визначено першочергові кроки для посилення готовності держави до нових викликів.

"Росія не відмовиться від спроб завдати ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі. Сьогоднішня нічна атака на Київщину ще раз підтвердила: ворог продовжує цілеспрямований терор цивільного населення. І з наближенням осінньо-зимового періоду такі загрози лише зростатимуть", - наголосив Клименко.

Які напрямки визначили пріоритетними

У зв'язку з цим головними завданнями визначено забезпечення безперебійної роботи систем електро-, тепло- та водопостачання. Відповідальні керівники мають забезпечити виконання затверджених планів і нести персональну відповідальність за результат.

Окрему увагу під час засідання приділили захисту об'єктів критичної інфраструктури, посиленню протиповітряної оборони та розвитку мережі укриттів.

"Час, який є до початку опалювального сезону, необхідно використати максимально ефективно. Від цього залежить стійкість держави, безперебійна робота критичної інфраструктури і, найголовніше, безпека наших людей", - підсумував секретар РНБО.