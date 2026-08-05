СНБО утвердил План стойкости Киева, - Клименко

В ходе заседания СНБО под председательством президента Владимира Зеленского члены Совета утвердили План стойкости Киева. По словам Клименко, его реализация уже началась.

Кроме того, участники заседания проанализировали выполнение комплексных планов стойкости регионов и отдельных городов. Заслушали доклады премьер-министра, членов правительства, начальников Днепропетровской, Одесской, Львовской, Херсонской, Черниговской, Запорожской и Полтавской областных военных администраций, а также городских председателей Киева и Львова.

Как отметил секретарь СНБО, прошедшая зима стала одним из самых сложных испытаний для Украины. Поэтому весной этого года были одобрены комплексные планы стойкости регионов и городов, а теперь определены первоочередные шаги для усиления готовности государства к новым вызовам.

"Россия не откажется от попыток нанести удары по энергетической и критической инфраструктуре. Сегодняшняя ночная атака на Киевщину еще раз подтвердила: враг продолжает целенаправленный террор гражданского населения. И с приближением осенне-зимнего периода такие угрозы будут только расти", - подчеркнул Клименко.

Какие направления определили приоритетными

В этой связи главными задачами определено обеспечение бесперебойной работы систем электро-, тепло- и водоснабжения. Ответственные руководители должны обеспечить выполнение утвержденных планов и нести персональную ответственность за результат.

Отдельное внимание во время заседания было уделено защите объектов критической инфраструктуры, усилению противовоздушной обороны и развитию сети укрытий.

"Время, которое есть до начала отопительного сезона, необходимо использовать максимально эффективно. От этого зависит устойчивость государства, бесперебойная работа критической инфраструктуры и, самое главное, безопасность наших людей", - подытожил секретарь СНБО.