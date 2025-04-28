У РНБО викрили нове "перемир'я" Путіна: чому це маніпуляція

Великоднє "перемир'я"

Нагадаємо, перед Великоднем російський диктатор Володимир Путін нібито наказав своїм солдатам зупинити бойові дії на 30 годин. Це сталося вже після того, як він відмовився від пропозиції США призупинити вогонь на 30 днів.

Попри те, що таке припинення вогню ініціювала сама Росія, вона його і порушила. За словами президента України Володимира Зеленського, загалом ворог порушив перемир'я близько 3 тисяч разів.

При цьому речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів, що на півдні ворог використовував перемир'я, щоб підвезти боєприпаси без будь-яких перешкод. Тому після Великодня обстріли значно посилилися.

Учора, 27 квітня, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Путін може погодитися на повне перемир'я з Україною на 30 днів тільки за двох умов.

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