В РНБО відреагували на пропозиції "заморозити" війну в Україні

"Ми з великою повагою відносимося до всіх країн-партнерів, до їх урядів, до їх очільників, але ми маємо на увазі, що рішення буде прийматися в нашій країні, рішення буде прийматись президентом та нашим народом. І якщо хтось вважає, що замість нас можуть приймати рішення і нам диктувати ті, чи інші умови, то це неможливо", - заявив він

Данілов наголосив, що будь-яке рішення має бути справедливим перш за все, стосовно нашої країни.

"Ми дуже дорого платимо кожного дня за свою свободу і якщо хтось вважає, що цю свободу треба заморозити, ну якось дивно все це виглядає", - констатував він.

За словами секретаря РНБО, зупинка війни в Україні може бути лише на умовах України.

"Позиція нашого президента чітка і зрозуміла. Є 10 пунктів нашого миру. Будь ласка, долучайтесь. Якщо ви їх підтримуєте, ми з задоволенням готові про це говорити", - констатував секретар РНБО..

Данілов нагадав, що жодна країна світу не вірила в те, що у України будуть спроможності в лютому 2022 року боронити свою країну.

"Ми довели, що є. Потім казали місяць-два-три, ми довели, що ми можемо триматися стільки, скільки потрібно, тому що це наша свобода, наша країна, і наша незалежність", - зазначив Данілов.

Зазначимо, вчора, 18 травня, американське видання Politico опублікувало матеріал, у якому стверджувалося, що влада США допускає ймовірність того, що війна в Україні може "заморозитися" за корейським сценарієм.