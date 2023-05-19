В СНБО отреагировали на предложения "заморозить" войну в Украине

Решение о возможной "заморозке" войны в Украине будет приниматься исключительно президентом Владимиром Зеленским и народом Украины.
Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.
"Мы с большим уважением относимся ко всем странам-партнерам, к их правительствам, к их руководителям, но мы имеем в виду, что решение будет приниматься в нашей стране, решение будет приниматься президентом и нашим народом. И если кто-то считает, что вместо нас могут принимать решения и нам диктовать те или иные условия, так это невозможно", - заявил он
Данилов подчеркнул, что любое решение должно быть справедливым прежде всего в отношении нашей страны.
"Мы очень дорого платим каждый день за свою свободу и если кто-то считает, что эту свободу надо заморозить, ну как-то странно все это выглядит", - констатировал он.
По словам секретаря СНБО, остановка войны в Украине может быть только на условиях Украины.
"Позиция нашего президента четкая и ясна. Есть 10 пунктов нашего мира. Пожалуйста, присоединяйтесь. Если вы их поддерживаете, мы с удовольствием готовы об этом говорить", - констатировал секретарь СНБО.
Данилов напомнил, что ни одна страна мира не верила в то, что у Украины будут возможности в феврале 2022 года защищать свою страну.
"Мы доказали, что есть. Потом говорили месяц-два-три, мы доказали, что мы можем держаться столько, сколько нужно, потому что это наша свобода, наша страна и наша независимость", - отметил Данилов.
Отметим, вчера, 18 мая, американское издание Politico опубликовало материал, в котором утверждалось, что власти США допускают вероятность того, что война в Украине может "заморозиться" по корейскому сценарию.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что в случае замораживания войны в Украине страна превратится в новую КНДР с миллионами заложников.
Напомним, Корейская война - конфликт, который произошел между двумя частями Корейского полуострова - Северной и Южной, длившийся три года, начиная с 1950-го. Соглашение о перемирии было подписано в июле 1953 года. По его условиям, была создана так называемая демилитаризованная зона. Но мирный договор так и не был подписан. В итоге воюющие стороны на данный момент находятся в состоянии замороженной войны.
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