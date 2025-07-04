РНБО відбирає майно Росії: понад 1,5 тисячі вагонів стануть українськими

Зазначається, що рішення про компенсацію ухвалене "з метою мобілізації фінансових ресурсів держави", а також "для відмови Російській Федерації в доступі до економічних ресурсів, які потенційно можуть бути використані для підтримання ведення війни".

Саму ж конфіскацію ініціювало АТ "Укрзалізниця".

Відомо, що вагони, які планують конфіскувати, належать російським компаніям "ВЕБ-Лізинг", "ВЕБ.РФ", "Державна транспортна лізингова компанія", "Норд", "Облдорснаб", "Органічний синтез", "Газпромтранс", "Фінансбізнесгруп", "Газпромтранс", "Трансконтейнер".