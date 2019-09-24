ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Порошенко обеспокоены заявлениями Верещук по НАТО

Новости » Политика    24.09.2019 - 16:54
У Порошенко обеспокоены заявлениями Верещук по НАТО
Иллюстративное фото (eurosolidarity.org)

Депутаты фракции "Евросолидарность" направили обращение к премьеру и главе ВР

Депутаты фракции "Европейская солидарность" направили обращение к премьер-министру Украины, также к председателю ВР с требованием разъяснить заявления народного депутата от "Слуги народа", члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представителя правительства в парламенте Ирины Верещук, что Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Евросолидарности".

Фракция ЕС напоминает, что "неотъемлемой частью Конституции Украины определена необратимость европейского и евроатлантического курса Украины". Поэтому любые публичные призывы к ревизии курса Украины на обретение членства в НАТО или отсрочка этих планов, фактически, является призывом не выполнять Конституцию Украины, отметили в политсиле.

Депутатов тревожит, что озвученная Верещук позиция была высказана именно представителем правительства в парламенте, и представлена как перспективная линия относительно изменения внешнеполитического курса государства.

Порошенко предостерегает от наступления на децентрализацию Порошенко ответил на призывы команды Зеленского подписать новый международный договор
Новости Украины Европейская солидарностьНАТОПорошенко Петр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь