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У РНБО попередили про спроби росіян створити "максимальний хаос" із вкидами

Ілюстративне фото: у РНБО попередили про спроби росіян створити "максимальний хаос" із вкидами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни зараз намагаються створити "максимальний хаос" із вкидами. Фейки вони розповсюджують через соцмережу X та західні ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка у Telegram.

"Росіяни зараз намагатимуться створити максимальний хаос з вкидами в західні медіа і через Х", - зазначив Коваленко.

Він уточнив, що за вкиди відповідає Служба зовнішньої розвідки РФ.

Фейки про Україну

Нагадаємо, нещодавно в соцмережах почали розповсюджувати фейк про те, що Ілон Маск, який є прихильником Дональда Трампа, нібито написав у себе в Twitter про "останній долар для президента України Володимира Зеленського" від США.

Коваленко, реагуючи на такий вкид, зазначав, що такого посту Маска не існує і закликав не постити нісенітницю.

Також вчора, 10 листопада, The Wall Street Journal написало, що Дональд Трамп, який переміг на виборах у США, провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Їхня розмова, за інформацією видання, стосувалася якнайшвидшого вирішення війни Росії проти України.

Вже сьогодні, 11 листопада, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков запевняв, що такої розмови нібито не було і жодних конкретних планів щодо контактів немає.

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