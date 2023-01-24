РНБО доручило СБУ перевірити Мінрегіон та ОВА на законність внесення громадян до системи "Шлях"

Рада національної безпеки і оборони України доручила Службі безпеки України перевірити Міністерство розвитку громад та обласні військові адміністрації щодо законності надання громадянам права виїзду за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний наказ президента України Володимира Зеленського.

Зазначимо, що за допомогою цієї системи водії, які перевозять гуманітарну допомогу та важливий медичний вантаж можуть отримати дозвіл на виїзд за кордон.

Згідно до наказу, перевірка стосуватиметься законності рішень щодо надання дозволів на перетин кордону громадянам України, а також законності та обґрунтованості внесення відповідних відомостей до інформаційної системи "Шлях".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у понеділок, 23 січня, підписав указ, який передбачає обмеження на виїзд за кордон для низки чиновників. Зокрема, такі обмеження застосовують щодо депутатів та міністрів.

Раніше Зеленський анонсував запровадження таких обмежень у своєму вечірньому зверненні 23 січня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.