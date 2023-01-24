СНБО поручило СБУ проверить Минрегион и ОВА на законность внесения граждан в систему "Путь"
Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины проверить Министерство развития общин и областные военные администрации насчет законности предоставления гражданам права выезда за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.
Согласно приказу, проверка будет касаться законности решений о предоставлении разрешений на пересечение границы гражданам Украины, а также законности и обоснованности внесения соответствующих сведений в информационную систему "Путь".
Отметим, что с помощью этой системы водители, перевозящие гуманитарную помощь и важный медицинский груз, могут получить разрешение на выезд за границу.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 января, подписал указ, предусматривающий ограничение на выезд за границу для ряда чиновников. В частности, такие ограничения применяются в отношении депутатов и министров.
Ранее Зеленский анонсировал введение таких ограничений в своем вечернем обращении 23 января.
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