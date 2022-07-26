Ярмоленко выбрал культовый номер и дебютировал за "Аль-Айн"

Впервые в составе эмиратского "Аль-Айна" на поле появился лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко и "засветил" свой номер в новой команде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба .

Вингер будет выступать в ОАЭ под 10-м номером. Украинец носил "десятку" в период выступлений за киевское "Динамо" в 2013-2018 гг. В свою очередь в "Вест Хэме" и сборной Украины играл под 7-м.

Накануне Ярмоленко также и дебютировал в составе "Аль-Айна". Украинский новичок команды Сергея Реброва появился во втором тайме контрольного поединка против немецкого "Ханкофен-Хайлинга".

Когда Ярмоленко вышел на поле, эмиратский гранд вел в счете благодаря голу Рахими на 33-й минуте. В конце концов, этот мяч остался единственным в спарринге "Аль-Айна" в Германии.

32-летний вингер перебрался в чемпионат ОАЭ в середине июля. С "Аль-Айном" Ярмоленко подписал 1-летний контракт и достался эмиратцам бесплатно, поскольку имел статус свободного агента.