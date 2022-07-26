ua ru
Вт, 26 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ярмоленко обрав культовий номер і дебютував за "Аль-Айн"

Новость на русском →
Німеччина, Вівторок 26 липня 2022 10:18
Ярмоленко обрав культовий номер і дебютував за "Аль-Айн" Фото: Андрій Ярмоленко (в центрі) з українською громадою у Німеччині (facebook.com/alainfcae)
Автор: Антон Федорців

Вперше в складі еміратського "Аль-Айна" на полі з'явився лідер збірної України Андрій Ярмоленко та "засвітив" свій номер у новій команді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

Вінгер виступатиме в ОАЕ під 10-м номером. Українець носив "десятку" в період виступів за київське "Динамо" в 2013-2018 рр. Натомість у "Вест Хемі" та збірній України грав під 7-м.

Напередодні Ярмоленко також і дебютував у складі "Аль-Айна". Український новачок команди Сергія Реброва з'явився у другому таймі контрольного поєдинку проти німецького "Ганкофен-Гайлінга".

Коли Ярмоленко вийшов на поле, то еміратський гранд вів у рахунку завдяки голу Рахімі на 33-й хвилині. Зрештою, цей м'яч залишився єдиним у спарингу "Аль-Айна" в Німеччині.

32-річний вінгер перебрався в чемпіонат ОАЕ в середині липня. Із "Аль-Айном" Ярмоленко підписав 1-річний контракт і дістався еміратцям безкоштовно, оскільки мав статус вільного агента.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ярмоленко
NEWS
Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах
Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах
DAILY
Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися