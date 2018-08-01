Ярмоленко не сыграл за "Вест Хэм" в товарищеском матче из-за травмы

Стала известна причина, по которой украинец пропустил поединок против "Майнца"

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко не попал в заявку "Вест Хэма" на контрольный матч против немецкого "Майнца". Как сообщает zbirna.com, украинского новичка "молотобойцев" беспокоит приводящая мышца бедра, из-за которой он уже пропустил один спарринг во время сборов в Австрии.

Из-за такого же повреждения 28-летний игрок пропустил один контрольный матч на австрийском сборе. При этом травма футболиста не является серьезной. Главный тренер команды Мануэль Пеллегрини решил поберечь игрока перед стартом нового сезона в АПЛ.

Напомним, украинский хавбек уже определился со своим новым номером в английском клубе.

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" из "Боруссии" 11 июля. В прошедшем сезоне украинский нападающий провел за дортмундцев 26 матчей, забив 6 голов и отдав 6 голевых передач во всех турнирах. При этом почти всю вторую половину сезона украинец не играл из-за травмы.