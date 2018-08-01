Ярмоленко не зіграв за "Вест Хем" в товариському матчі через травму

Стала відома причина, через яку українець пропустив поєдинок проти "Майнца"

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко не потрапив в заявку "Вест Хема" на контрольний матч проти німецького "Майнца". Як повідомляє zbirna.com, українського новачка "молотобійців" турбує привідний м'яз стегна, через яку він вже пропустив один спаринг під час зборів в Австрії.

Через такого ж пошкодження 28-річний гравець пропустив один контрольний матч на австрійському зборі. При цьому травма футболіста не є серйозною. Головний тренер команди Мануель Пеллегріні вирішив поберегти гравця перед стартом нового сезону в АПЛ.

Нагадаємо, український хавбек вже визначився зі своїм новим номером в англійському клубі.

Ярмоленко перейшов у "Вест Хем" з "Боруссії" 11 липня. Минулого сезону український нападаючий провів за дортмундців 26 матчів, забивши 6 голів і віддавши 6 гольових передач у всіх турнірах. При цьому майже всю другу половину сезону українець не грав через травму.