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Ярмоленко лидирует в голосовании за лучший гол месяца в "Вест Хэме"

Новости » Спорт    06.09.2019 - 12:57
Ярмоленко лидирует в голосовании за лучший гол месяца в "Вест Хэме"
Фото: Андрей Ярмоленко (whufc.com)

Украинский вингер отметился забитым мячом в воротах "Норвича"

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко занимает первое место в голосовании за лучший гол Молотобойцев в августе. Об этом сообщает сайт лондонского клуба.

Мяч украинца в ворота "Норвича" (2:0) в английский Премьер-лиге (АПЛ) почти за год. В данный момент у Ярмоленко 33% голосов пользователей, у ближайшего преследователя, Себастьена Алле - 24%. В голосовании участвуют еще два гола Алле и мячи игроков академии "молотобойцев" Натана Холланда и Джо Пауэлла.

Ярмоленко забил первый гол в сезоне за "молотобойцев" с сентября прошлого года, когда он травмировался.

Таким образом, "Вест Хэм" набрал 7 очков и на время переместился на 5 место в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет на выезде против "Астон Виллы", 16 сентября.

Напомним, Андрей Ярмоленко объяснил причину смены игрового номера на футболке в "Вест Хэме" с 20 на 7. Полузащитник выступает под 7 номером в составе сборной Украины, также это счастливая для него цифра.

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