Ярмоленко прооперований в Іспанії: які терміни відновлення зірки "Динамо"

33-річний фланговий виконавець переніс операцію на коліні. Ветеран ліг під скальпель професора Рамона Кугота в барселонській клініці "Кіронсалуд".

"Оперативне втручання знадобилося внаслідок кількох травм однієї і тієї ж зв'язки. Ушкоджену зв'язку було вирішено реконструювати. Це не гостра травма, отримана на полі, а наслідок кількох травм", – розповів головний лікар "біло-синіх" Андрій Шморгун.

Операція минула успішно. Тепер Ярмоленко розпочне процес реабілітації. Орієнтовний термін повернення українця до тренувальних занять у загальній групі – чотири місяці.

Вінгер повернувся до лав "Динамо" влітку в статусі вільного агента. Після виступів у чемпіонатах Німеччини, Англії та ОАЕ він підписав із рідним клубом контракт на 2 роки. У нинішньому сезоні Ярмоленко встиг зіграти 9 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та оформив 1 асист.