UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ярмоленко прооперований в Іспанії: які терміни відновлення зірки "Динамо"

Фото: Андрій Ярмоленко в першому колі чемпіонату не гратиме (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Досвідчений вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко на тривалий час потрапив у лазарет столичної команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

33-річний фланговий виконавець переніс операцію на коліні. Ветеран ліг під скальпель професора Рамона Кугота в барселонській клініці "Кіронсалуд".

"Оперативне втручання знадобилося внаслідок кількох травм однієї і тієї ж зв'язки. Ушкоджену зв'язку було вирішено реконструювати. Це не гостра травма, отримана на полі, а наслідок кількох травм", – розповів головний лікар "біло-синіх" Андрій Шморгун.

Операція минула успішно. Тепер Ярмоленко розпочне процес реабілітації. Орієнтовний термін повернення українця до тренувальних занять у загальній групі – чотири місяці.

Вінгер повернувся до лав "Динамо" влітку в статусі вільного агента. Після виступів у чемпіонатах Німеччини, Англії та ОАЕ він підписав із рідним клубом контракт на 2 роки. У нинішньому сезоні Ярмоленко встиг зіграти 9 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та оформив 1 асист.

До слова, криворізький "Кривбас" несподівано вийшов у лідери УПЛ після третини чемпіонату.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДинамоЯрмоленкоУПЛЧемпионат Украины