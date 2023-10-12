ua en ru
Чт, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ярмоленко прооперований в Іспанії: які терміни відновлення зірки "Динамо"

Київ, Четвер 12 жовтня 2023 09:06
UA EN RU
Ярмоленко прооперований в Іспанії: які терміни відновлення зірки "Динамо" Фото: Андрій Ярмоленко в першому колі чемпіонату не гратиме (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Досвідчений вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко на тривалий час потрапив у лазарет столичної команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

33-річний фланговий виконавець переніс операцію на коліні. Ветеран ліг під скальпель професора Рамона Кугота в барселонській клініці "Кіронсалуд".

"Оперативне втручання знадобилося внаслідок кількох травм однієї і тієї ж зв'язки. Ушкоджену зв'язку було вирішено реконструювати. Це не гостра травма, отримана на полі, а наслідок кількох травм", – розповів головний лікар "біло-синіх" Андрій Шморгун.

Операція минула успішно. Тепер Ярмоленко розпочне процес реабілітації. Орієнтовний термін повернення українця до тренувальних занять у загальній групі – чотири місяці.

Вінгер повернувся до лав "Динамо" влітку в статусі вільного агента. Після виступів у чемпіонатах Німеччини, Англії та ОАЕ він підписав із рідним клубом контракт на 2 роки. У нинішньому сезоні Ярмоленко встиг зіграти 9 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та оформив 1 асист.

До слова, криворізький "Кривбас" несподівано вийшов у лідери УПЛ після третини чемпіонату.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Ярмоленко УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
Нічна атака "Шахедів": сили ППО знищили 28 повітряних цілей
Нічна атака "Шахедів": сили ППО знищили 28 повітряних цілей
DAILY
Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну