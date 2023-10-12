Ярмоленко прооперирован в Испании: какие сроки восстановления звезды "Динамо"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

33-летний фланговый исполнитель перенес операцию на колене. Ветеран лег под скальпель профессора Рамона Кугота в барселонской клинике "Киронсалуд".

"Оперативное вмешательство понадобилось в результате нескольких травм одной и той же связки. Поврежденную связку было решено реконструировать. Это не острая травма, полученная на поле, а следствие нескольких травм", – рассказал главный врач "бело-синих" Андрей Шморгун.

Операция прошла успешно. Теперь Ярмоленко приступит к процессу реабилитации. Ориентировочный срок возвращения украинца к тренировочным занятиям в общей группе – четыре месяца.

Вингер вернулся в ряды "Динамо" летом в статусе свободного агента. После выступлений в чемпионатах Германии, Англии и ОАЭ он подписал с родным клубом контракт на 2 года. В нынешнем сезоне Ярмоленко успел сыграть 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и оформил 1 ассист.