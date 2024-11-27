Без ярмарків і розваг. У Києві визначили правила святкування Нового року

Рада оборони Києва проголосувала за встановлення та облаштування головної новорічної ялинки на території Софійської площі столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської військової адміністрації (КМВА) у Telegram.
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Згідно з рішенням Ради оборони столиці, головна святкова ялинка Києва буде встановлена на території Софійської площі з 2 грудня 2024 року до 10 січня 2025 року.
Уточнюється, що (як і в попередні роки) вона буде встановлена виключно за кошти меценатів - без залучення бюджетних грошей.
Крім того, на Софійській площі будуть облаштовані:
Усім суб'єктам господарювання Києва (незалежно від форми власності) Рада оборони рекомендувала утриматись від масових заходів на відкритих локаціях під час новорічних свят.
Тим часом у випадку організації таких святкових різдвяних і новорічних заходів у приміщеннях необхідно:
Допис КМВА (скриншот: t.me/VA_Kyiv)
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що цьогорічні Різдво та новорічні свята у столиці відбудуться:
Очільник столиці розповів, що головна ялинка України, як і в попередні роки, засяє на Софійській площі. Встановлять її коштом меценатів.
"Рада оборони столиці підтримала ініціативу ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР", яке запропонувало облаштувати новорічну ялинку власними силами", - уточнив Кличко.
Він пояснив, що компанія візьме на себе:
"Коштів з міського бюджету ми не виділятимемо. Встановлювати ялинку розпочнуть 2 грудня. Урочисте відкриття заплановане традиційно в День святого Миколая, 6 грудня", - наголосив мер міста.
Допис Кличка (скриншот: t.me/vitaliy_klitschko)