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РЛС "Дуга" в Чернобыле внесли в реестр памяток Украины

Автор: РБК-Украина

Радиолокационную станцию "Дуга" в Чернобыле занесли в Государственный реестр недвижимых памяток Украины. Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, "Дугу" внесли в реестр, чтобы сохранить ее.

"К сожалению, со временем объекты, находящиеся в Чернобыльской зоне постепенно разрушаются. Если не принимать никаких мер - зона с годами будет опустошаться. Этого нельзя допустить, ведь наше наследство - не только местность вокруг электростанции. А и здания, находящиеся на ее территории", - отметил Ткаченко.

Он добавил, что министерство работает над внесением других объектов в реестр недвижимых памяток.

"Хотя сама "Дуга" и подверглась радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, объект является одной из визитных карточек Зоны и ее символом. К тому же, это решение усилит шансы Украины на внесение Чернобыльской зоны в ЮНЕСКО в целом", - добавил министр.

Радар возле Чернобыля был остановлен в 1986 году после катастрофы на ЧАЭС. Он позволял отслеживать высоколетящие цели на дистанции от 900 до 3 000 километров в приполярной зоне.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне для туристов появился первый велосипедный маршрут.

О том, как посетить зону ЧАЭС, читайте в материале РБК-Украина "Простые правила: как поехать в Чернобыльскую зону во время карантина".

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Новости Украины ЧернобыльАлександр ТкаченкоРЛС
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