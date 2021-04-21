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РЛС "Дуга" в Чорнобилі внесли до реєстру пам'яток України

Автор: РБК-Україна

Радіолокаційну станцію "Дуга" в Чорнобилі занесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду.

Про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, "Дугу" внесли до реєстру, щоб зберегти її.

"На жаль, з часом об'єкти, що знаходяться в Чорнобильській зоні поступово руйнуються. Якщо не вживати жодних заходів - зона з роками буде спустошуватися. Цього не можна допустити, адже наша спадщина - не тільки місцевість навколо електростанції. А й будівлі, що знаходяться на її території", - зазначив Ткаченко.

Він додав, що міністерство працює над внесенням інших об'єктів до реєстру нерухомих пам'яток.

"Хоча сама "Дуга" і піддалася радіоактивному забрудненню внаслідок Чорнобильської катастрофи, об'єкт є однією з візитних карток зони та її символом. До того ж, це рішення посилить шанси України на внесення Чорнобильської зони в ЮНЕСКО в цілому", - додав міністр.

Радар біля Чорнобиля був зупинений в 1986 році після катастрофи на ЧАЕС. Він дозволяв відстежувати високолітні цілі на дистанції від 900 до 3 000 кілометрів у приполярній зоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чорнобильській зоні для туристів з'явився перший велосипедний маршрут.

Про те, як відвідати зону ЧАЕС, читайте в матеріалі РБК-Україна "Прості правила: як поїхати в Чорнобильську зону під час карантину".

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Новини України ЧорнобильОлександр ТкаченкоРЛС
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